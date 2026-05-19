國教署鹿樂平台11年走進600校 助11萬學生多元學習

教育部國教署建置鹿樂平台，11年來走進全台約600校，串連企業與志工推動專案，例如觸控燈與聲控燈實作課、攝影計畫、AI研習營等，陪伴逾11萬名學生參與多元學習。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實教育機會均等與教育資源共享理念，國民及學前教育署持續推動偏遠地區及非山非市學校多元學習資源導入，自民國105年建置鹿樂平台，積極串連企業、志工與學校，將外部資源帶入校園，透過實作體驗與情境學習，協助學生拓展視野並培養能力。

根據教育部統計，鹿樂平台11年來已走進全台約600校，促成逾1900次合作，串連近200家企業與5300名志工，推動逾780個專案，陪伴超過11萬名學生參與多元學習。

在國教署鹿樂平台媒合下，志工廖建智將觸控燈與聲控燈實作課程帶入偏遠校園，至今已走進53校，陪伴學生從零開始學習焊接與電路實作；許多學生首次拿起電烙鐵，親手完成會發光作品，在燈亮起瞬間獲得成就感，進而建立自信，也展現多元學習資源導入的具體成效。

嘉義縣菁埔國小校方分享，在六年級課程實施後，看見學生專注投入與明顯成長，因此繼續邀請廖建智為五年級學生開課，讓課程由單次合作轉為持續推動的學習方案，落實偏遠地區學生學習支持與自信培養。

另外，鹿樂平台也協助文曄基金會推動「遠鄉閃閃」攝影計畫，陪伴孩子透過鏡頭記錄土地與日常，在高雄市六龜區廣興國小新威分校，孩子們走進桃花心木大道、田埂與聚落間，用自己視角捕捉家鄉景色，並在拍攝中建立與土地連結。

科技教育方面，緯創資通透過鹿樂平台進入新竹縣東光國小與內灣國小，推動「偏鄉小學AI領航智學研習營」，陪伴孩子接觸人工智慧與數位創作，孩子們透過AI圖像生成工具，把想法轉化為繪本，並將全球暖化、海洋保護等議題融入故事內容。