扎根探究實作素養 康橋四校區閃耀國際網界博覽會

教育的課堂不應侷限於圍牆之內，當孩子走入地方社區，往往能激發更深層的探究能量。2026國際學校網界博覽會日前公布成績，康橋國際學校秀岡、青山、新竹、林口四個校區皆以在地專題研究成果獲獎，研究主題涵蓋地方文化、情緒教育到海洋永續與科技產業等議題，展現學生跨域探究、團隊合作與數位整合能力，也反映學校近年持續推動的探究實作教育成果。

康橋國際學校四校區於2026國際學校網界博覽會獲獎，學生以地方文化、情緒教育、海洋永續與科技產業等主題進行探究，展現跨域學習與探究實作成果。 圖／康橋國際學校 提供

在本次競賽中，康橋小學部學生表現亮眼。青山校區以〈Mindful Hearts：SEL in Taiwan〉為題，探討台灣社會情緒學習（SEL）的實踐，獲得社區團體和特殊人群組白金獎。新竹校區小學部高年級聯隊則歷時七個月走訪竹南蛇窯，透過田野調查與訪談，完成〈餘燼與香氣：竹南蛇窯的璀璨光芒〉專題，摘下白金獎。林口校區小學部也以地方傳統「子弟戲」為主題進行踏查，獲得金獎肯定。

校方表示，學生能在小學階段展現觀察力與主動探究能力，與校內長期推動的「康橋Time」及「KCFS（未來技能）」課程有關。學生從自身興趣或生活議題出發，學習主動搜集資料、整理資訊與解決問題，也因此能在面對大型專題時，自信走入社區，將地方文化與教育議題轉化為具故事性的數位內容。

康橋小學部學生於國際學校網界博覽會表現亮眼，青山校區學生以社會情緒學習（SEL）進行專題研究，榮獲白金獎肯定。 圖／康橋國際學校 提供

進入中學階段後，學生的探究能力則進一步延伸至更具系統性的研究與分析。秀岡校區本次榮獲一白金、二金獎，其中地方環境生態類白金獎作品〈Nets Revived, Ocean Alive〉，由高中學生團隊以海洋永續為主題，從實地採訪到大數據分析，逐步完成研究。林口校區中學部學生則將研究觸角延伸至塗鴉文化、弱勢生命關懷及台灣半導體等議題，展現多元的跨域視野。

康橋中學部學生於國際學校網界博覽會展現跨域探究能力，秀岡校區以海洋永續專題獲白金獎，林口校區則聚焦塗鴉文化、弱勢關懷與半導體產業等議題。 圖／康橋國際學校 提供

指導老師指出，中學階段的學生需先透過開題會議確立研究方向，再歷經資料蒐集、田野調查、焦點訪談、問卷分析與數據論證等過程，逐步培養研究能力與邏輯思維。除了課堂中的探究式學習，學校每年舉辦的「Science Fair」科學展覽，也成為學生累積實作經驗的重要平台，讓學生在面對環境、科技與社會議題時，能提出兼具深度與實踐性的研究成果。

康橋中學階段的學生除透過課堂中的探究式學習外，也藉由每年舉辦的「Science Fair」科學展覽累積實作經驗，培養研究能力與邏輯思維。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校表示，學校始終鼓勵學生從地方出發，培養面向世界的視野。從小學階段的自主探索，到中學階段的系統性研究，逐步建立完整的探究學習歷程。校方認為，網頁與技術只是傳遞內容的工具，真正重要的，是學生在過程中培養出的思辨能力，以及對地方文化、環境與社會議題的人文關懷。