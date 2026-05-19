扎根探究實作素養 康橋四校區閃耀國際網界博覽會

教育的課堂不應侷限於圍牆之內，當孩子走入地方社區，往往能激發更深層的探究能量。2026國際學校網界博覽會日前公布成績，康橋國際學校秀岡、青山、新竹、林口四個校區皆以在地專題研究成果獲獎，研究主題涵蓋地方文化、情緒教育到海洋永續與科技產業等議題，展現學生跨域探究、團隊合作與數位整合能力，也反映學校近年持續推動的探究實作教育成果。
康橋國際學校四校區於2026國際學校網界博覽會獲獎，學生以地方文化、情緒教育、海洋永續與科技產業等主題進行探究，展現跨域學習與探究實作成果。 圖／康橋國際學校 提供
在本次競賽中，康橋小學部學生表現亮眼。青山校區以〈Mindful Hearts：SEL in Taiwan〉為題，探討台灣社會情緒學習（SEL）的實踐，獲得社區團體和特殊人群組白金獎。新竹校區小學部高年級聯隊則歷時七個月走訪竹南蛇窯，透過田野調查與訪談，完成〈餘燼與香氣：竹南蛇窯的璀璨光芒〉專題，摘下白金獎。林口校區小學部也以地方傳統「子弟戲」為主題進行踏查，獲得金獎肯定。
校方表示，學生能在小學階段展現觀察力與主動探究能力，與校內長期推動的「康橋Time」及「KCFS（未來技能）」課程有關。學生從自身興趣或生活議題出發，學習主動搜集資料、整理資訊與解決問題，也因此能在面對大型專題時，自信走入社區，將地方文化與教育議題轉化為具故事性的數位內容。
康橋小學部學生於國際學校網界博覽會表現亮眼，青山校區學生以社會情緒學習（SEL）進行專題研究，榮獲白金獎肯定。 圖／康橋國際學校 提供
進入中學階段後，學生的探究能力則進一步延伸至更具系統性的研究與分析。秀岡校區本次榮獲一白金、二金獎，其中地方環境生態類白金獎作品〈Nets Revived, Ocean Alive〉，由高中學生團隊以海洋永續為主題，從實地採訪到大數據分析，逐步完成研究。林口校區中學部學生則將研究觸角延伸至塗鴉文化、弱勢生命關懷及台灣半導體等議題，展現多元的跨域視野。
康橋中學部學生於國際學校網界博覽會展現跨域探究能力，秀岡校區以海洋永續專題獲白金獎，林口校區則聚焦塗鴉文化、弱勢關懷與半導體產業等議題。 圖／康橋國際學校 提供
指導老師指出，中學階段的學生需先透過開題會議確立研究方向，再歷經資料蒐集、田野調查、焦點訪談、問卷分析與數據論證等過程，逐步培養研究能力與邏輯思維。除了課堂中的探究式學習，學校每年舉辦的「Science Fair」科學展覽，也成為學生累積實作經驗的重要平台，讓學生在面對環境、科技與社會議題時，能提出兼具深度與實踐性的研究成果。
康橋中學階段的學生除透過課堂中的探究式學習外，也藉由每年舉辦的「Science Fair」科學展覽累積實作經驗，培養研究能力與邏輯思維。 圖／康橋國際學校 提供
康橋國際學校表示，學校始終鼓勵學生從地方出發，培養面向世界的視野。從小學階段的自主探索，到中學階段的系統性研究，逐步建立完整的探究學習歷程。校方認為，網頁與技術只是傳遞內容的工具，真正重要的，是學生在過程中培養出的思辨能力，以及對地方文化、環境與社會議題的人文關懷。
台灣科技業如日中天，半導體產業吸納大量人才，卻也一併讓原本在教室黑板前寫著數理算式的老師們放下粉筆，轉身離開校園。曾擔任高中物理老師長達六年半的呂鈞恩，正是這股前所未有的數理師資流失潮當中的一個縮影。
接受《遠見》採訪時，呂鈞恩才剛完成「護國神山」台積電為期兩個月的新進員工訓練，成為新竹科學園區的其中一名工程師。僅僅不到半年之前，呂鈞恩還是高中校園裡，諄諄教誨著學生的物理老師，而這份老師工作，原本是他從小嚮往的夢想職業。
呂鈞恩的教師夢萌芽得很早。提起過去的回憶，呂鈞恩臉上帶著笑容，語氣裡依然飽含熱忱。他說自己的父母皆為教師，從小就聽父母分享學校生活、帶學生比賽以及與學生互動的過程，讓他對這種人與人之間的溫暖互動心生嚮往。
教師家庭長大，喜愛分享知識而走入教職
尤其，有時聽到父母說起，學校裡的老師將一些需要幫助的學生「接住」的故事，呂鈞恩總是備受感動。在他的想法裡，老師就像是某種社會安全網，進而確立了他想幫助別人的志向。
加上自己從小成績不錯，呂鈞恩在高中求學時就經常幫助同學解答自己最擅長的物理題目，發現教學本身也能為他帶來極大的快樂和成就感。
「把一個我當時覺得困難的題目
2026-05-19 11:23
教育的課堂不應侷限於圍牆之內，當孩子走入地方社區，往往能激發更深層的探究能量。2026國際學校網界博覽會日前公布成績，康橋國際學校秀岡、青山、新竹、林口四個校區皆以在地專題研究成果獲獎，研究主題涵蓋地方文化、情緒教育到海洋永續與科技產業等議題，展現學生跨域探究、團隊合作與數位整合能力，也反映學校近年持續推動的探究實作教育成果。
在本次競賽中，康橋小學部學生表現亮眼。青山校區以〈Mindful Hearts：SEL in Taiwan〉為題，探討台灣社會情緒學習（SEL）的實踐，獲得社區團體和特殊人群組白金獎。新竹校區小學部高年級聯隊則歷時七個月走訪竹南蛇窯，透過田野調查與訪談，完成〈餘燼與香氣：竹南蛇窯的璀璨光芒〉專題，摘下白金獎。林口校區小學部也以地方傳統「子弟戲」為主題進行踏查，獲得金獎肯定。
校方表示，學生能在小學階段展現觀察力與主動探究能力，與校內長期推動的「康橋Time」及「KCFS（未來技能）」課程有關。學生從自身興趣或生活議題出發，學習主動搜集資料、整理資訊與解決問題，也因此能在面對大型專題時，自信走入社區，將地方文化與教育議題轉化為具故事性的數位內容。
進入
2026-05-19 14:48
面對空前的「缺師」危機，教育部出手鬆綁法規，允許大學將「教育學程」學分抵認通識或自由學分，試圖化解學生因修課繁重而被迫延畢的困境，師培龍頭台師大已開放抵免。這場被形容為「一魚二吃」的學制變革，卻也激起「降格以求」的品質憂慮，當取得教職的門檻降低，是否真能解決缺師問題？
2026-05-19 07:30
國際創意組織The One Club for Creativity主辦的「Young Ones ADC 2026（Young Ones Student Awards）」日前公布最新競賽結果，中國科技大學視覺傳達設計系再創歷史佳績，勇奪2銀、3銅及15項優異獎（Merit Awards），共10組作品獲國際評審肯定，累積總積分117分，躍升全球大學排名第5名，並連續三年蟬聯亞洲第一，展現台灣設計教育於國際舞台的卓越競爭力與創作能量。
Young Ones ADC為全球最具代表性的國際學生創意設計競賽之一，涵蓋品牌、廣告、出版、包裝、影像與跨媒體整合等多項類別，評選標準極為嚴格，長年被視為全球青年設計領域的重要指標，每年皆吸引世界各國頂尖藝術與設計院校共同參與競逐。
校方表示，此次視傳系獲獎作品聚焦台灣在地文化、生態環境、食農教育、原住民族知識與永續議題，透過品牌識別、出版設計、資訊圖表、模型互動、AR數位媒體與跨媒材整合等形式，展現學生整合文化研究、田野調查、視覺敘事與數位應用的能力。獲獎師生團隊，預計可同步獲得教育部「藝術與設計國際競賽獎勵計畫（設計戰國策）」一等獎獎勵，總獎勵
2026-05-19 00:00
立法院教育及文化委員會昨天審查教育部今年度預算，審到「媒體政策及業務宣導費」預算時，朝野立委指出，該預算編列五八○一萬元，但宣傳效果不佳，校園安全、電子煙與青少年性病等問題未見改善，校園安全越宣傳越嚴重，最終決議凍結八○○萬元，要求教育部於三個月內提出書面報告，就問題分析及精進作為說明後始得動支。
2026-05-19 00:00
教育部去年調高兼任、代課教師鐘點費，未連帶提高課後輔導和寒暑輔鐘點費，形同「加班時薪更低」，台中市政府今宣布調升國中課後教師鐘點費到540元，7月1日開始實施。教育工會批評，調升未溯及既往且幅度不夠，令人失望；教育局表示，會滾動式調整。
2026-05-18 17:47
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