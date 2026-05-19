519白色恐怖記憶日 文化部持續推4政策面對歷史真相

國家人權博物館今天舉行「519白色恐怖記憶日典禮」，文化部長李遠致詞時表示，文化部持續致力推動「不義遺址保存條例」等4政策方向，面對歷史真相，促成社會和解。

國家人權博物館今天舉行「519白色恐怖記憶日典禮」，包括國家人權博物館館長洪世芳、受難者家屬杜銘哲、倡議519白色恐怖記憶日的政治受難者及家屬與連署者共約150人出席。典禮在鐘聲與全體默哀中揭開序幕，小提琴家林逸欣與「小事製作」舞者合作演出「幌馬車之歌」，氣氛莊重肅穆。

李遠今天致詞時表示，雖然「不義遺址保存條例」立院尚未通過，但文化部已推動「具轉型正義意涵場址」掛牌，像原林義雄宅邸也是台灣基督長老教會義光教會，已成為「具轉型正義意涵場址」。

李遠表示，其次，文化部整理「國家人權記憶庫」及政治檔案的保存與開放，讓大家直接看到歷史真相，讓檔案說話，「過去我們家族都不敢面對，直到相隔70多年，我拿到我舅舅的遺書，找到舅舅在六張犁的墳墓，也算彌補我個人遺憾，這就是檔案的保存跟人權記憶庫的重要。」

李遠表示，文化部也透過文化活動與創作與社會持續溝通，像作家也是政治受難者陳列的「殘骸書」得到金典獎首獎；文化部舉辦首屆「金繪獎」，首獎得主玉米辰的「若是咧送批」也是一個用白色恐怖為靈感的創作，透過創作讓這些傷痛被社會看見並反思。

李遠說明文化部也將推出「歐洲台灣人權巡迴影展」，在歐洲台灣文化年與國際社會對話，「我們要用人權這個議題走遍全歐洲」；在台灣，文化部也串聯人權館、中正紀念堂及影視聽中心共同合作，舉辦人權影展，「讓中正紀念堂轉為人權教育的場域」。

李遠表示，身為文化部長，也是受難者家屬，「希望所有不太願意面對這個轉型正義的人與族群，要了解只有真的面對過去的真相，我們才能夠達到完全的互相理解。」