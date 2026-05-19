彰化首座原民文化健康站啟用 彰師大校園推青銀共好

首座結合國立大學資源的原住民族文化健康站今天正式啟用，縣府指出，這座設在國立 彰化 湖濱館的文健站，可供原住民長輩在環境優美 彰師大 活動與共餐，達到青銀共好。 校園
彰化縣政府在國立彰化師範大學進德校區，舉辦「鷹嶼彰師文化健康站」揭牌典禮，出席的有彰化縣副縣長周傑及原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu．Zingrur）等人。
周傑說，原住民文化健康站結合國立大學資源，也是彰化縣首次建置的原民健康站，總經費新台幣609萬全額由原住民族委員會補助，感謝中央大力支持與彰師大提供校園場域，齊心打造讓原民長輩得以在地安老及進行文化交流與情感連結的場域。
周傑指出，彰化縣原住民人口數約有7600人，其中不少長者定居都會區，為讓長輩們獲得完善照顧，縣府與彰化師範大學合作，讓「鷹嶼彰師文化健康站」成為全國指標性校園型文健站，原住民長輩可在環境優美大學校園活動共餐，達到青銀共好目標，縣府也會全力協助，在全縣推廣健康站概念，造福原住民長者。
曾智勇則說，鷹嶼彰師文化健康站位於進德校區內的白沙湖旁，且上方常有老鷹在盤旋，就像一座島嶼，環境優美能讓更多長輩願走出家門、參與學習，期許彰師大這一站成為全國示範站，能夠讓族人快樂有尊嚴地前來參與活動，健康快樂在地安老。
台灣科技業如日中天，半導體產業吸納大量人才，卻也一併讓原本在教室黑板前寫著數理算式的老師們放下粉筆，轉身離開校園。曾擔任高中物理老師長達六年半的呂鈞恩，正是這股前所未有的數理師資流失潮當中的一個縮影。
接受《遠見》採訪時，呂鈞恩才剛完成「護國神山」台積電為期兩個月的新進員工訓練，成為新竹科學園區的其中一名工程師。僅僅不到半年之前，呂鈞恩還是高中校園裡，諄諄教誨著學生的物理老師，而這份老師工作，原本是他從小嚮往的夢想職業。
呂鈞恩的教師夢萌芽得很早。提起過去的回憶，呂鈞恩臉上帶著笑容，語氣裡依然飽含熱忱。他說自己的父母皆為教師，從小就聽父母分享學校生活、帶學生比賽以及與學生互動的過程，讓他對這種人與人之間的溫暖互動心生嚮往。
教師家庭長大，喜愛分享知識而走入教職
尤其，有時聽到父母說起，學校裡的老師將一些需要幫助的學生「接住」的故事，呂鈞恩總是備受感動。在他的想法裡，老師就像是某種社會安全網，進而確立了他想幫助別人的志向。
加上自己從小成績不錯，呂鈞恩在高中求學時就經常幫助同學解答自己最擅長的物理題目，發現教學本身也能為他帶來極大的快樂和成就感。
「把一個我當時覺得困難的題目
2026-05-19 11:23
教育的課堂不應侷限於圍牆之內，當孩子走入地方社區，往往能激發更深層的探究能量。2026國際學校網界博覽會日前公布成績，康橋國際學校秀岡、青山、新竹、林口四個校區皆以在地專題研究成果獲獎，研究主題涵蓋地方文化、情緒教育到海洋永續與科技產業等議題，展現學生跨域探究、團隊合作與數位整合能力，也反映學校近年持續推動的探究實作教育成果。
在本次競賽中，康橋小學部學生表現亮眼。青山校區以〈Mindful Hearts：SEL in Taiwan〉為題，探討台灣社會情緒學習（SEL）的實踐，獲得社區團體和特殊人群組白金獎。新竹校區小學部高年級聯隊則歷時七個月走訪竹南蛇窯，透過田野調查與訪談，完成〈餘燼與香氣：竹南蛇窯的璀璨光芒〉專題，摘下白金獎。林口校區小學部也以地方傳統「子弟戲」為主題進行踏查，獲得金獎肯定。
校方表示，學生能在小學階段展現觀察力與主動探究能力，與校內長期推動的「康橋Time」及「KCFS（未來技能）」課程有關。學生從自身興趣或生活議題出發，學習主動搜集資料、整理資訊與解決問題，也因此能在面對大型專題時，自信走入社區，將地方文化與教育議題轉化為具故事性的數位內容。
進入
2026-05-19 14:48
面對空前的「缺師」危機，教育部出手鬆綁法規，允許大學將「教育學程」學分抵認通識或自由學分，試圖化解學生因修課繁重而被迫延畢的困境，師培龍頭台師大已開放抵免。這場被形容為「一魚二吃」的學制變革，卻也激起「降格以求」的品質憂慮，當取得教職的門檻降低，是否真能解決缺師問題？
2026-05-19 07:30
國際創意組織The One Club for Creativity主辦的「Young Ones ADC 2026（Young Ones Student Awards）」日前公布最新競賽結果，中國科技大學視覺傳達設計系再創歷史佳績，勇奪2銀、3銅及15項優異獎（Merit Awards），共10組作品獲國際評審肯定，累積總積分117分，躍升全球大學排名第5名，並連續三年蟬聯亞洲第一，展現台灣設計教育於國際舞台的卓越競爭力與創作能量。
Young Ones ADC為全球最具代表性的國際學生創意設計競賽之一，涵蓋品牌、廣告、出版、包裝、影像與跨媒體整合等多項類別，評選標準極為嚴格，長年被視為全球青年設計領域的重要指標，每年皆吸引世界各國頂尖藝術與設計院校共同參與競逐。
校方表示，此次視傳系獲獎作品聚焦台灣在地文化、生態環境、食農教育、原住民族知識與永續議題，透過品牌識別、出版設計、資訊圖表、模型互動、AR數位媒體與跨媒材整合等形式，展現學生整合文化研究、田野調查、視覺敘事與數位應用的能力。獲獎師生團隊，預計可同步獲得教育部「藝術與設計國際競賽獎勵計畫（設計戰國策）」一等獎獎勵，總獎勵
2026-05-19 00:00
立法院教育及文化委員會昨天審查教育部今年度預算，審到「媒體政策及業務宣導費」預算時，朝野立委指出，該預算編列五八○一萬元，但宣傳效果不佳，校園安全、電子煙與青少年性病等問題未見改善，校園安全越宣傳越嚴重，最終決議凍結八○○萬元，要求教育部於三個月內提出書面報告，就問題分析及精進作為說明後始得動支。
2026-05-19 00:00
教育部去年調高兼任、代課教師鐘點費，未連帶提高課後輔導和寒暑輔鐘點費，形同「加班時薪更低」，台中市政府今宣布調升國中課後教師鐘點費到540元，7月1日開始實施。教育工會批評，調升未溯及既往且幅度不夠，令人失望；教育局表示，會滾動式調整。
2026-05-18 17:47
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