彰化首座原民文化健康站啟用 彰師大校園推青銀共好

彰化首座結合國立大學資源的原住民族文化健康站今天正式啟用，縣府指出，這座設在國立彰師大湖濱館的文健站，可供原住民長輩在環境優美校園活動與共餐，達到青銀共好。

彰化縣政府在國立彰化師範大學進德校區，舉辦「鷹嶼彰師文化健康站」揭牌典禮，出席的有彰化縣副縣長周傑及原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu．Zingrur）等人。

周傑說，原住民文化健康站結合國立大學資源，也是彰化縣首次建置的原民健康站，總經費新台幣609萬全額由原住民族委員會補助，感謝中央大力支持與彰師大提供校園場域，齊心打造讓原民長輩得以在地安老及進行文化交流與情感連結的場域。

周傑指出，彰化縣原住民人口數約有7600人，其中不少長者定居都會區，為讓長輩們獲得完善照顧，縣府與彰化師範大學合作，讓「鷹嶼彰師文化健康站」成為全國指標性校園型文健站，原住民長輩可在環境優美大學校園活動共餐，達到青銀共好目標，縣府也會全力協助，在全縣推廣健康站概念，造福原住民長者。

曾智勇則說，鷹嶼彰師文化健康站位於進德校區內的白沙湖旁，且上方常有老鷹在盤旋，就像一座島嶼，環境優美能讓更多長輩願走出家門、參與學習，期許彰師大這一站成為全國示範站，能夠讓族人快樂有尊嚴地前來參與活動，健康快樂在地安老。