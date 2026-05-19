台灣台語朗讀文章徵稿 入選每篇獲稿酬1200元

台灣科技業如日中天，半導體產業吸納大量人才，卻也一併讓原本在教室黑板前寫著數理算式的老師們放下粉筆，轉身離開校園。曾擔任高中物理老師長達六年半的呂鈞恩，正是這股前所未有的數理師資流失潮當中的一個縮影。 接受《遠見》採訪時，呂鈞恩才剛完成「護國神山」台積電為期兩個月的新進員工訓練，成為新竹科學園區的其中一名工程師。僅僅不到半年之前，呂鈞恩還是高中校園裡，諄諄教誨著學生的物理老師，而這份老師工作，原本是他從小嚮往的夢想職業。 呂鈞恩的教師夢萌芽得很早。提起過去的回憶，呂鈞恩臉上帶著笑容，語氣裡依然飽含熱忱。他說自己的父母皆為教師，從小就聽父母分享學校生活、帶學生比賽以及與學生互動的過程，讓他對這種人與人之間的溫暖互動心生嚮往。 教師家庭長大，喜愛分享知識而走入教職 尤其，有時聽到父母說起，學校裡的老師將一些需要幫助的學生「接住」的故事，呂鈞恩總是備受感動。在他的想法裡，老師就像是某種社會安全網，進而確立了他想幫助別人的志向。 加上自己從小成績不錯，呂鈞恩在高中求學時就經常幫助同學解答自己最擅長的物理題目，發現教學本身也能為他帶來極大的快樂和成就感。 「把一個我當時覺得困難的題目

2026-05-19 11:23