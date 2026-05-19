台灣台語朗讀文章徵稿 入選每篇獲稿酬1200元
為配合全國語文競賽實施，教育部辦理115年「全國語文競賽之台灣台語朗讀文章」徵稿；即起至6月30日受理，題材以活潑有趣、貼近現實生活為佳，入選文章將給予稿酬1200元。
教育部今天發布新聞稿指出，語言是文化的根，為落實「國家語言發展法」精神，提升台灣台語學習與應用風氣，教育部邀各界投入創作，透過以台灣台語書寫生活故事、描繪時代風貌，充實朗讀競賽素材，同時鼓勵民眾在日常生活中使用並書寫母語，展現語文活力與文化自信。
台灣台語朗讀文章徵稿，請投稿者先依文章內容自行評估適合學生或成人朗讀，並於文章首行及檔名註明，文章以700至750字為限（含標點符號）；為利參加全國語文競賽的參賽者查詢辭典及聆聽詞目發音，內容用字請以教育部「台灣台語常用詞辭典」的漢字為準，部分情形得以「台灣台語羅馬字拼音方案」書寫，詳情可見簡章。
徵稿活動由教育部主辦、台中教育大學承辦，簡章可參閱網站（https://sites.google.com/mail.ntcu.edu.tw/koksailongthok），入選作品經通知後，須提供著作財產權授權協議書及保密切結書各1份，並可獲得主辦單位提供的稿費每篇新台幣1200元。
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