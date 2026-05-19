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年薪70萬變200萬！前高中物理老師告白：跳槽台積電，不是只為錢

遠見／ 文／賴昀
台灣科技業如日中天，半導體產業吸納大量人才，卻也一併讓原本在教室黑板前寫著數理算式的老師們放下粉筆，轉身離開校園。情境圖／遠見黃菁慧攝
台灣科技業如日中天，半導體產業吸納大量人才，卻也一併讓原本在教室黑板前寫著數理算式的老師們放下粉筆，轉身離開校園。情境圖／遠見黃菁慧攝

台灣科技業如日中天，半導體產業吸納大量人才，卻也一併讓原本在教室黑板前寫著數理算式的老師們放下粉筆，轉身離開校園。曾擔任高中物理老師長達六年半的呂鈞恩，正是這股前所未有的數理師資流失潮當中的一個縮影。

接受《遠見》採訪時，呂鈞恩才剛完成「護國神山」台積電為期兩個月的新進員工訓練，成為新竹科學園區的其中一名工程師。僅僅不到半年之前，呂鈞恩還是高中校園裡，諄諄教誨著學生的物理老師，而這份老師工作，原本是他從小嚮往的夢想職業。

呂鈞恩的教師夢萌芽得很早。提起過去的回憶，呂鈞恩臉上帶著笑容，語氣裡依然飽含熱忱。他說自己的父母皆為教師，從小就聽父母分享學校生活、帶學生比賽以及與學生互動的過程，讓他對這種人與人之間的溫暖互動心生嚮往。

教師家庭長大，喜愛分享知識而走入教職

尤其，有時聽到父母說起，學校裡的老師將一些需要幫助的學生「接住」的故事，呂鈞恩總是備受感動。在他的想法裡，老師就像是某種社會安全網，進而確立了他想幫助別人的志向。

加上自己從小成績不錯，呂鈞恩在高中求學時就經常幫助同學解答自己最擅長的物理題目，發現教學本身也能為他帶來極大的快樂和成就感。

「把一個我當時覺得困難的題目或概念，能夠很清楚地講解給同學聽，我很喜歡這種分享知識的成就感。」呂鈞恩說道。

後來從清華大學物理系和研究所畢業、並服完兵役後，呂鈞恩如願步入杏壇，先後於新竹、彰化等地任教。他坦言，教學現場的樣貌與他的想像並無二致，學生遇到問題會來發問，那種互動與助人的快樂，一開始確實給了他很大的滿足感。

知識停滯的無力感，與難以忽視的薪資鴻溝

然而，六年過去，這份曾讓他熱情滿滿的工作，卻出現了考驗。首先，是長期「只有輸出、沒有輸入」的知識停滯感，困住了呂鈞恩。

對呂鈞恩來說，在學生時代教導同學課業問題時，自己本身也在教學的過程裡重新理解問題並進步，也能和同學討論切磋，啟發更多思考內容和知識。但在正式成為老師之後，由於高中物理的教學範疇大致保持一致，課綱和課本的修改也不會帶來多少變動，而這些知識對他來說早已「太簡單」，沒有挑戰性，呂鈞恩開始感到自己失去探索知識的快樂。

這讓他開始思考，自己要在學校裡教書到近60歲才符合請領月退的資格，意味著他要在長達30年、幾乎是自己目前年齡一倍時間的歲月裡，不斷重複教授相同的內容。一想到自己無法再從鑽研、挑戰艱難知識中獲得滿足，呂鈞恩在教育現場的成就感逐漸消退。

除了工作本質的侷限，真正給予致命一擊的是無比現實的薪資落差。呂鈞恩細算，具備碩士學位的物理老師首年年薪大約為70萬至80萬元，自己任教六年半後，年薪可微幅成長至90萬至95萬元之間。相較之下，同樣是碩士畢業，若進入台積電，只要穩穩領滿年終等獎金，第一年的起薪達到200萬元毫無懸念；若持續耕耘五到十年，年薪突破300多萬更是業界常態。

「那個（科技業）薪水就真的很吸引人。」面對近年來明顯的通貨膨脹，呂鈞恩坦言科技業的薪資成長幅度具備壓倒性的優勢，加上現今教師退休金制度的福利已不如以往，「鐵飯碗」的吸引力大打折扣，促使他下定決心轉換跑道，於是2026年初學期結束之後便辭去了教職。

校園與科技廠，截然不同的工作體驗

身為教師的父母，也尊重並支持呂鈞恩的決定。

事實上，過去經常看到教師家庭的孩子被父母鼓勵也走入教職，不過呂鈞恩的父母卻在他準備進入學校任教時，反而問他為何不去其他業界嘗試看看，從未灌輸他「只能當老師」的觀念。

因此，當六年半之後呂鈞恩決定離開教職轉往台積電時，父母只是提醒他：這是一個截然不同的產業、要想清楚自己的選擇，對他的轉職沒有反對意見。

成為新人工程師之後，呂鈞恩可說是將過去的工作經驗歸零重來。

他如此形容教職與工程師工作的差異：在學校，面對的是「人」，要為未成年學生的行為與成績負責；在科技廠，面對的則是「事」，每個人專注於分配好的任務，在半導體業緊湊的節奏中不斷往前衝。

而面對自己在台積電全新的工作內容，呂鈞恩躍躍欲試，抱持著對未來挑戰性的期待。

教育現場觀察：報考數理教師人數懸崖式下跌

事實上，不僅開始有校園裡的數理老師流向科技業，願意進入學校任教的數理人才數量早就已經萎縮。

呂鈞恩大學就讀清大物理系期間，已經觀察到理科學生投入教職的意願相當低落。應用導向鮮明的電機、資工這些科系自不消說，在純科學的物理系，呂鈞恩全班60位同學裡，包括他自己，僅有五人修習當正式老師必備的教育學程，最終真正踏入教職的更只有兩人。

在高中任教時，呂鈞恩也身歷其境見證了數理師資斷層的惡化。他指出，自己剛考教職的2019、2020年左右，一個正式的物理老師缺額，往往會吸引50到150人前來競爭；但到了近兩三年，報考人數呈現雪崩式下跌，有時一個缺額只剩下10人左右來考。

缺乏穩定的正職老師，也讓學校被迫頻繁更換代課老師，這不僅讓學生必須不斷重新適應，更直接影響了班級經營與課堂的專注度。

台灣能有如今的高科技榮景，背後仰賴無數理工人才共同成就，但當所有人必經的基礎教育階段，不再有數理教師投入，誰又能夠作育支撐科技島國未來的下一代工程師呢？

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（本文出自2026.05.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台積電 教師

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