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放下3C產品暑假好好玩 新北育樂營跨局處規畫千場

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
POP流行MV舞蹈練習，不只學會跳舞，更能在團隊排練與舞台展演過程中，培養孩子多元能力。圖／新北市教育局提供
POP流行MV舞蹈練習，不只學會跳舞，更能在團隊排練與舞台展演過程中，培養孩子多元能力。圖／新北市教育局提供

迎接暑假，新北市教育局推動「暑期學生育樂營」，5月18日中午起開放報名。整合市府各局處及學校資源，規畫超過千場暑期營隊活動，內容涵蓋語文學習、科技教育、藝文體驗、運動探索、環境永續、生命教育及多元文化等領域，讓學生在暑假期間透過實作與體驗，培養興趣、拓展視野。

教育局表示，今年暑期育樂營以「安心學習、快樂成長」為核心，結合跨局處專業資源與校園場域，規畫兼具教育性與體驗性的多元課程，將督導各校落實活動安全管理及營隊品質，提供學生友善安心的暑期學習環境。

今年暑假，新北市推出多元主題育樂營隊，鼓勵孩子「玩中學、做中學」。教育局辦理「浸潤式英語活力營」，透過生活化情境與互動體驗，提升學生英語表達與溝通能力；「異國手作親子體驗營」結合多元文化與親子共學，帶領孩子從手作、美食與文化交流中拓展國際視野，打造兼具學習力與生活感的暑期成長體驗。相關營隊資訊及報名方式，可至新北市中小學寒暑期育樂營網站(https://camp.ntpc.edu.tw/)查詢及報名。

此外，今年更串聯市府各局處推出跨域特色營隊，從健康醫藥、環境永續、防災教育到文化藝術與特色運動一次滿足。衛生局推出「新北小神農華佗營」，建立學生正確健康與醫藥觀念；水利局規畫濕地探索課程，深化環境永續意識。

消防局辦理防災闖關活動，提升危機應變能力。文化局、客家局及農業局也分別推出陶藝體驗、客語配音、食農永續及生命教育等特色課程；體育局規畫冰石壺、輕艇及划船等熱門運動體驗，鼓勵孩子走出戶外、挑戰自我，在多元探索中累積跨域學習力與生活素養。

各局處精彩營隊活動皆可於新北市中小學寒暑期育樂營網站查詢相關資訊，網站並同步連結至各局處報名系統，方便家長與學生掌握課程內容及報名方式，歡迎踴躍報名參加。

教育局表示，暑假是孩子探索興趣與培養生活素養的重要時光，新北市持續透過跨局處合作，讓學習不只停留在課堂，而是走進生活與真實體驗。孩子可以親手接觸多元文化、觀察自然環境、體驗運動挑戰，也能在團隊互動中培養自信與自主學習能力。希望家長能陪伴孩子一起走出戶外、放下3C，在安全且充滿樂趣的環境中，留下充實又難忘的暑假回憶。

足球練習培養學生團隊合作默契、體能發展與運動家精神。圖／新北市教育局提供
足球練習培養學生團隊合作默契、體能發展與運動家精神。圖／新北市教育局提供

透過英語歌唱比賽練習，營培養學生英語表達、自信展演與團隊合作能力圖／新北市教育局提供
透過英語歌唱比賽練習，營培養學生英語表達、自信展演與團隊合作能力圖／新北市教育局提供

透過全身性體適能活動，增進孩子們學習跆拳道的協調、敏捷與爆發力。圖／新北市教育局提供
透過全身性體適能活動，增進孩子們學習跆拳道的協調、敏捷與爆發力。圖／新北市教育局提供

競速直排輪課程培養學生全身協調、平衡控制與專注反應能力。圖／新北市教育局提供
競速直排輪課程培養學生全身協調、平衡控制與專注反應能力。圖／新北市教育局提供

Mini時光創造營，鼓勵孩子親手組裝迷你建築的科學與創意世界。圖／新北市教育局提供
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