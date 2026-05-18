快訊

愛子孫安佐遭羈押 狄鶯崩潰一度失聯「家人急尋」海邊找到了

報案被要求「脫到內衣」拍照色警不起訴 被害人再議高市警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

原博館攜手史前館 共推原住民文化研究交流

中央社／ 台北18日電

原住民博物館籌備處與台灣史前文化博物館今天舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，就台灣原住民族及南島文化學術研究、展覽詮釋、教育推廣及國際交流等面向達成合作共識。

原住民族博物館籌備處發布新聞稿表示，本次簽署儀式有別以往，取法台灣原住民族於討論重要事務時，圍坐共議、平等發聲、共同承擔的文化精神，雙方代表一同圍坐在地上，並以共飲連杯酒的方式，象徵雙方締結聯盟、共享責任及彼此扶持。

原博籌備處主任謝美蘭（Zepulj Sudaljamaw）表示，史前館長期以研究、典藏與教育推廣保存台灣史前文化、原住民族文化及南島文化，是台灣重要的國家級文化機構，原博籌備處則肩負建構原住民族主體敘事、推動文化主權與解殖博物館實踐的重要任務。

史前館長蔡政良指出，原住民族文化千年流轉、生生不息的力量，使雙方在文化保存與傳承的道路上彼此相遇。他也以傳統排灣、魯凱族琉璃珠所承載的紋飾與祝福，結合當代生活器物作為信物，象徵兩館雖位處不同位置，卻共同承接原住民族文化延續、記憶保存與知識傳承的使命。

原博籌備處表示，將以本次合作為基礎，持續與國內外博物館、典藏機構、學術單位及原住民族社群建立互惠合作關係，推動文物返還、數位返還、共同研究、策展協作與南島文化交流，讓台灣原住民族的歷史記憶、文化知識與當代創造力，能在世界博物館網絡中，以平等互惠的方式參與國際對話。

原博籌備處提到，未來雙方將持續合作辦理相關研究、展覽、教育推廣及「拍刺浪潮節」等南島文化交流活動，攜手打造讓族群知識得以被看見、被尊重並持續傳承的文化網絡，進一步在國際舞台上展現台灣原住民族文化的深度、主體性與影響力。

原住民 博物館

延伸閱讀

動態展示！鐵博獲贈台糖蒸汽機車 戴勝堂：曾親手加水、添煤修復

十三行博物館攜手韓國國立海洋博物館推出「阮ê海海人生」特展 潛入臺韓海女的藍色記憶

竹縣推觀霧線原民體驗 民眾入山林感受泰雅文化

新北市美術館典藏展「擺渡：回望民間」探索民俗文化的當代詮釋

相關新聞

校園安全越宣傳越嚴重？教育部媒宣費遭立委凍結800萬

立法院教育及文化委員會今審查教育部今年度預算，審到「媒體政策及業務宣導費」預算時，多名朝野立委指出，校園安全、電子菸與青少年性病等問題未見改善，認為教育部媒宣成效有待檢討；委員會最終決議凍結800萬元，待教育部提出書面報告後始得動支。

台中課輔鐘點費7月1日起調升…工會批未溯及既往 中市府：滾動調整

教育部去年調高兼任、代課教師鐘點費，未連帶提高課後輔導和寒暑輔鐘點費，形同「加班時薪更低」，台中市政府今宣布調升國中課後教師鐘點費到540元，7月1日開始實施。教育工會批評，調升未溯及既往且幅度不夠，令人失望；教育局表示，會滾動式調整。

總統府音樂會 戴曉君開場演出結合多種語言

「2026總統府音樂會－民主台灣 南風暖歌」將於23日晚間7時登場，開場將由海軍軍樂隊攜手排灣族歌手戴曉君Sauljal...

3年修復日本古民家 靈鷲山「天眼草堂」啟用成台日佛法交流據點

靈鷲山位於日本滋賀縣彥根市東沼波町的「天眼草堂」，昨日舉辦莊嚴隆重的落成典禮，以日本佛教與漢傳佛教雙重法儀共同啟建，來自台灣、日本的貴賓齊聚見證古老木造建築在誦經聲中重現新生，象徵台日佛教文化交流邁入新的里程碑。

「魯冰花」坎城首映 邀請觀眾映後看「鍾肇政」小行星

入選坎城影展「經典單元」（Cannes Classics）的台灣電影「魯冰花」，於法國時間17日傍晚以全新數位修復版本首映全球。國家影視聽中心董事長褚明仁與該片國際攝影大師李屏賓出席映前座談。

私小戰場／改名、設國中小救招生 私校轉型K-12升學路

少子化衝擊高中職招生，不少私校力抗退場危機加速轉型，有學校更名改制、增設國中小部，也有私小透過策略聯盟打造「類直升」，私校不再只拚升學率，也搶攻「K-12」從幼小銜接到高三的一貫升學路徑，用特色課程厚植孩子軟實力逆勢突圍。當私校一窩蜂向下招生，開拓生源的成功關鍵為何？家長又該如何替孩子精準卡位？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。