原博館攜手史前館 共推原住民文化研究交流

原住民族博物館籌備處與台灣史前文化博物館今天舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，就台灣原住民族及南島文化學術研究、展覽詮釋、教育推廣及國際交流等面向達成合作共識。

原住民族博物館籌備處發布新聞稿表示，本次簽署儀式有別以往，取法台灣原住民族於討論重要事務時，圍坐共議、平等發聲、共同承擔的文化精神，雙方代表一同圍坐在地上，並以共飲連杯酒的方式，象徵雙方締結聯盟、共享責任及彼此扶持。

原博籌備處主任謝美蘭（Zepulj Sudaljamaw）表示，史前館長期以研究、典藏與教育推廣保存台灣史前文化、原住民族文化及南島文化，是台灣重要的國家級文化機構，原博籌備處則肩負建構原住民族主體敘事、推動文化主權與解殖博物館實踐的重要任務。

史前館長蔡政良指出，原住民族文化千年流轉、生生不息的力量，使雙方在文化保存與傳承的道路上彼此相遇。他也以傳統排灣、魯凱族琉璃珠所承載的紋飾與祝福，結合當代生活器物作為信物，象徵兩館雖位處不同位置，卻共同承接原住民族文化延續、記憶保存與知識傳承的使命。

原博籌備處表示，將以本次合作為基礎，持續與國內外博物館、典藏機構、學術單位及原住民族社群建立互惠合作關係，推動文物返還、數位返還、共同研究、策展協作與南島文化交流，讓台灣原住民族的歷史記憶、文化知識與當代創造力，能在世界博物館網絡中，以平等互惠的方式參與國際對話。

原博籌備處提到，未來雙方將持續合作辦理相關研究、展覽、教育推廣及「拍刺浪潮節」等南島文化交流活動，攜手打造讓族群知識得以被看見、被尊重並持續傳承的文化網絡，進一步在國際舞台上展現台灣原住民族文化的深度、主體性與影響力。