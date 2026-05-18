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台中課輔鐘點費7月1日起調升…工會批未溯及既往 中市府：滾動調整

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市教育局調高教師課後輔導與寒暑輔鐘點費，7月1日開始實施，教育工會批評未溯及既往且調升幅度不夠。資料照／台中市府提供
台中市教育局調高教師課後輔導與寒暑輔鐘點費，7月1日開始實施，教育工會批評未溯及既往且調升幅度不夠。資料照／台中市府提供

教育部去年調高兼任、代課教師鐘點費，未連帶提高課後輔導和寒暑輔鐘點費，形同「加班時薪更低」，台中市政府今宣布調升國中課後教師鐘點費到540元，7月1日開始實施。教育工會批評，調升未溯及既往且幅度不夠，令人失望；教育局表示，會滾動式調整。

教育局表示，為了配合行政院去年核定調高公立中小學兼任及代課教師鐘點費，加上近年物價波動、學校行政運作與教學現場需求，全面調升全市教師課輔及寒暑輔鐘點費，國中由每節450元上升到540元，高中附設國中部可彈性調整，最高600元，高中由550元調升到660元，高中重修及補修也調升到660元。

教育局強調，寒暑輔和課後輔導都應秉持學生自由參加原則，教學內容以補救教學和多元藝能活動為主，不可以教授新進度，且相關成績不得列入學期成績；針對經濟弱勢學生，低收入戶學生免繳費用、清寒學生由校訂定減免機制。教育局會不定期訪視，督導各校落實規範。

台中市教育產業工會表示，台中市府應該比照教育部調升兼任、代課教師鐘點費的時程，追溯到2025年9月1日實施，就算經費上有困難，也應該比照桃園市調高課輔寒暑輔鐘點費，追溯到今年2月實施；中市府無法見賢思齊，執意從今年7月才調升，令人失望。

工會也指出，中市府此次調高課輔寒暑輔鐘點費，並未依照勞工加班費的標準乘以1.33，而是比照教育部調高鐘點費1.2倍，此外幼兒園課後留園、國小課後照顧鐘點費都沒有調高；市府如果想提升教師授課意願，應將所有教育階段教師加班時段的鐘點費整體調升。

教育局回應，課輔與寒暑輔鐘點費涉及各校收費標準、家長繳費機制等行政流程，市府整體評估後才決定以今年7月1日作為新制實施期程；課輔和勞基法中的加班性質不同，本次調升比照教育部調升鐘點費比例，教育局會持續蒐集學校與教師團體意見，滾動檢討。

台中 教育局 教育部 工會

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