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行政院辦人權教育國際工作坊 台灣高教攜手全球人權校園

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院18日舉辦「人權教育國際合作交流工作坊」，邀請全球人權校園（Global Campus of Human Rights, GCHR）秘書長Manfred Nowak教授、教育部及國內多所大學代表共同與會，就臺灣高等教育與國際人權教育網絡之合作方向進行交流。會中並由教育部國際及兩岸教育司李毓娟司長與Nowak秘書長代表雙方簽署合作備忘錄，行政院政務委員林明昕及教育部林伯樵主任秘書共同見證，象徵臺灣推動人權教育國際合作邁入新的階段。

全球人權校園長期致力於連結世界各地大學及人權教育機構，推動人權研究、教學與跨區域交流，為國際重要人權教育網絡。臺灣近年持續推動國家人權行動計畫、人權教育訓練成效評估及各項人權治理機制，並積極拓展與國際人權教育機構之合作。本次合作備忘錄之簽署，除有助於國內大學與GCHR及其區域網絡建立更具制度性的交流管道，也將促進我國青年學子、教師及研究人員參與國際人權教育、短期課程、研究交流及相關合作計畫。

林明昕致詞時表示，人權教育是民主社會深化人權保障的重要基礎；人權文化的養成，需要教育體系、學術社群及公民社會共同參與。臺灣已有許多大學在各項領域累積豐富能量。未來行政院將與教育部及各大學共同努力，協助臺灣高等教育與全球人權校園及其國際網絡建立更密切合作接軌，培育具國際視野與實務能力的人權人才，也能讓臺灣的人權經驗被更多國際夥伴看見。

教育部表示，透過本次合作，教育部將持續與行政院及國內大學共同研議具體推動方式，包括鼓勵大學參與國際課程、師生交流、短期研習、研究合作及其他符合學校發展特色之合作模式，逐步擴大臺灣高等教育在人權領域之國際能見度。

Nowak表示，全球人權校園是全球最大之學士後人權教育機構。當前國際社會面臨民主倒退、社會分化加劇，以及二戰後以國際和平與安全、發展與繁榮、人權與人性尊嚴為基礎所建立的國際秩序受到挑戰等情勢，教育青年世代理解並實踐人權普世價值，比以往任何時刻都更加重要。他樂見臺灣政府與大學積極推動人權教育，也期待進一步深化臺灣學術界與全球人權校園之合作。未來雙方將在既有交流基礎上，持續就具體合作項目進行討論，讓臺灣的大學、學生及研究人員有更多機會參與國際人權教育與實務交流。

林明昕 人權 行政院

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