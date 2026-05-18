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教育部與日本鹿兒島合作 深化國際教育交流

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

教育部於12日至16日邀請日本鹿兒島縣藤本德昭副知事率團一行3人訪台。訪團除參訪高雄、屏東及台北等5所學校與地方政府，並實地瞭解台灣在雙語教育及科技教學等領域的推動成果，展現台日地方教育合作新動能，並為雙方在人才培育與教育創新開啟合作新契機。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟表示，鹿兒島縣位於九州最南端，擁有壯麗的櫻島火山與豐饒的農產，孕育出日本明治維新的關鍵人物西鄉隆盛與大久保利通等人，鹿兒島縣亦與台灣有深厚歷史淵源，如首任台灣總督樺山資紀及宜蘭廳長西鄉菊次郎皆為鹿兒島縣出身。

李毓娟說，此次期藉由參訪我國相關教育機構，實地瞭解我國在教育領域的進步發展，進一步促進台日在人才培育及教育方面的合作，為未來共同教育交流發展奠定更堅實的基礎。雙方也就「青年百億海外圓夢基金計畫」及「中小學國際教育」等教育部重要政策交換意見。

訪團抵台後首站赴國立高雄餐旅大學，參訪教學實習旅館、雲端智能酒窖教室等設施，雙方並就觀光人才培育與永續經營發展等議題交換意見。接著前往國立屏東科技大學參觀「先進表型農業實驗室」與「綠能溫室」，瞭解我國在智慧農業與農業經營教育的應用發展。

教育部也安排訪團參訪屏東縣立大同高中與台北市立日新國小，觀摩英語結合數位科技課程，並參訪自造教育(MAKER)及科技中心。以及前往台北市立大安高級工業職業學校，參觀控制科自動化控制與PLC應用實作設備，以及電機科與圖文傳播科的特色課程，了解台灣技職教育重視實作能力與創新應用，理論與實務並重的特色。

目前日本為我國第4大境外生來源國，在台就讀之日本學生達8,728人；同時，赴日深造的台灣學生亦超過7,000人。近十年來日本國高中及小學生來台教育旅行人次累計逾37萬人，台灣學生赴日交流亦突破10萬人。

教育部未來將秉持「教育外交」精神推動台日教育合作，透過師生互訪、產學合作與教育旅行等多元形式，強化台日教育交流與創新，共同培育兼具國際視野與在地關懷的青年人才，持續深化雙方夥伴關係。

鹿兒島 日本 宜蘭

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