2026新一代設計展「變動邊界」 國際學校參展規模創新高

第45屆新一代設計展將在22日起登場，今年集結全台55校、110系、近萬名設計新秀聯合展出，也邀請10國共22所國際設計院校參展，創國際學校參展規模歷年之最。

參展國際學校包含美國ArtCenter設計學院及普瑞特藝術學院、泰國朱拉隆功大學、香港理工大學、波蘭華沙美術學院、日本桑澤設計研究所等知名學府。台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，觀眾因此能一次飽覽不同文化脈絡下的新世代設計觀點。

今年新一代設計展主題為「變動邊界」（Fluid Boundaries），聚焦當代社會中持續被重組與挑戰的各種界線，像是城市與自然、傳統與未來之間的流動關係，藉此探討設計如何回應快速變動的社會與環境，成為促進跨域對話的力量。

主題展區由曾操刀2024台灣設計展「南波萬 No.1」展區的團隊「3+2 Design Studio」策劃，將運用繽紛色調的環保不織布，透過交織、延展的空間，象徵不同領域之間交會與連結的動態關係。

今年有許多企業單位參展，例如長期推動社會創新與設計人才培育的飛捷文教基金會，將帶來「DFT（Design For Taiwan）社會創新挑戰賽」10年成果展；中華文化總會也將以「文總公園」的概念初次參展。

此外，新一代設計展還為設計新鮮人帶來9場趨勢講座與活動，如教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫，邀請到NVIDIA輝達技術產品專家楊漢軒及前KKBOX使用者研究員陳郁雯分享海外留學經驗。

第45屆新一代設計展將於22日至25日於台北南港展覽館2館展開。