連三年亞洲第一！中國科大視傳系勇奪Young Ones ADC 2026全球第5

國際創意組織The One Club for Creativity主辦的「Young Ones ADC 2026（Young Ones Student Awards）」日前公布最新競賽結果，中國科技大學視覺傳達設計系再創歷史佳績，勇奪2銀、3銅及15項優異獎（Merit Awards），共10組作品獲國際評審肯定，累積總積分117分，躍升全球大學排名第5名，並連續三年蟬聯亞洲第一，展現台灣設計教育於國際舞台的卓越競爭力與創作能量。

中國科大視傳系學子作品《鹽風 Salt Wind》、《布落祭事 Bunun Rituals Islulusan》於Young Ones ADC 2026勇奪2銀佳績。 圖／中國科大 提供

Young Ones ADC為全球最具代表性的國際學生創意設計競賽之一，涵蓋品牌、廣告、出版、包裝、影像與跨媒體整合等多項類別，評選標準極為嚴格，長年被視為全球青年設計領域的重要指標，每年皆吸引世界各國頂尖藝術與設計院校共同參與競逐。

校方表示，此次視傳系獲獎作品聚焦台灣在地文化、生態環境、食農教育、原住民族知識與永續議題，透過品牌識別、出版設計、資訊圖表、模型互動、AR數位媒體與跨媒材整合等形式，展現學生整合文化研究、田野調查、視覺敘事與數位應用的能力。獲獎師生團隊，預計可同步獲得教育部「藝術與設計國際競賽獎勵計畫（設計戰國策）」一等獎獎勵，總獎勵金預估達新臺幣75萬元。

《魚日子 Fish Days》、《米發酵 Rice Fermentation》與《山有狩 Hunting in the Mountains》榮獲Young Ones ADC 2026銅獎及優異獎肯定。 圖／中國科大 提供

其中，由李政達、陳建勳老師指導的《鹽風 Salt Wind》榮獲銀獎及優異獎，作品以台灣西海岸鹽分地帶為核心，探討氣候變遷與土地鹽化議題，並結合資訊圖表、創意出版與AR互動，重新詮釋環境教育與地方產業文化。而由張盛權、林恩盈老師指導的《布落祭事 Bunun Rituals Islulusan》同樣榮獲銀獎，以布農族祭事曆與小米文化為主題，透過出版設計、圖像符號與互動式禮盒，重新建構原住民族農耕文化與時間觀。

而《魚日子 Fish Days》、《米發酵 Rice Fermentation》與《山有狩 Hunting in the Mountains》等作品，分別獲得銅獎與多項優異獎肯定，內容涵蓋漁業文化、米發酵工藝與泰雅族狩獵文化，透過圖像敘事、感官互動與跨媒體設計，重新建立大眾對地方文化與環境議題的理解方式。其他獲獎作品如《乘潮神祉 Taiwan Kuroshio Culture》、《食魚部落 Taiwan Fish Tribes》、《有緣來坐伙 Together We Red》、《蕨系 Fern Lineage》及《讀雨 Reading Rain》等，也以完整研究脈絡與高度整合的視覺敘事能力獲得國際評審青睞，充分展現中國科大視傳系長期深耕「永續實踐」的教學成果。

《乘潮神祉 Taiwan Kuroshio Culture》、《食魚部落 Taiwan Fish Tribes》、《有緣來坐伙 Together We Red》、《蕨系 Fern Lineage》與《讀雨 Reading Rain》等作品亦獲Young Ones ADC 2026優異獎。 圖／中國科大 提供

此外，視傳系指出，此次成績不僅刷新歷年參賽紀錄，也再次證明該系在國際設計競賽中的穩定實力，也展示長期積極培育品牌設計、插畫設計、出版設計、數位媒體與跨域整合等專業人才之成就。近年學子們於德國紅點設計獎、Young Ones ADC等國際競賽屢創佳績，未來將持續展現台灣設計教育於國際舞台上的厚積薄發之創新能量與競爭實力。