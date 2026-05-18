諾貝爾化學獎得主北川進談「無用之用」 勉勵勿輕言放棄

諾貝爾化學獎得主北川進今天表示，當今正是科學為和平作出貢獻的時代。他並以「無用之用」勉勵後進不要輕易放棄，因為最有價值的突破，往往藏在這些乏人問津的深奧之處。

中央研究院今天發布新聞稿表示，今天起至20日與日本京都大學、美國加州大學洛杉磯校區（UCLA）於台北共同舉辦三邊研討會，聚焦新材料與再生能源、生物醫學與人類健康、植物及微生物研究與農業發展等議題。

研討會首日邀請去年諾貝爾化學獎得主之一、日本京都大學特聘教授北川進（Kitagawa Susumu）以「分子空間的設計：從金屬有機框架邁向更美好的未來」為題發表專題演講，分享其推動金屬有機框架（metal–organic frameworks, MOFs）研究發展歷程。

MOFs是一種新型分子結構材料，由金屬離子與有機分子連結組成，結構如海綿般佈滿奈米級孔洞，科學家可如組裝積木般，依需求設計其孔洞大小、形狀與功能。

在北川進團隊及世界其他研究團隊的持續努力下，此類材料已被應用於沙漠空氣集水、水中污染物去除及二氧化碳捕捉等領域，為環境科學、能源與醫療等範疇帶來創新解方。

北川進指出，若能運用這類多孔材料，即使是缺乏資源的國家，也有機會從環境中開發新資源。

北川進在會中期許年輕研究者，當今正是科學為和平作出貢獻的時代，而這樣的願景並非一蹴可幾，需要年輕世代以數十年的時間持續投入與累積。他也以「無用之用」勉勵後進，不要因為眼前的研究或工作「看似無用」而輕易放棄，因為最有價值的突破，往往藏在這些乏人問津的深奧之處。

中研院表示，為期3天的研討會有近30場學術報告與交流討論，不僅呈現最新的科研成果，更特別邀請青年學者與博士生參與，促進不同世代研究人員之間的跨國合作與創意激盪。