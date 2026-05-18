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涂瀞尹小說水鹿越嶺而來 覓尋台灣人跨國打拚足跡

中央社／ 記者邱祖胤台北18日電

作家涂瀞尹首部小說「水鹿越嶺而來」，爬梳家族故事，串連起台灣人跨國打拚足跡，近期出版。

根據印刻文學發布新書資訊，涂瀞尹泰國出生，6歲後才回到台灣高雄，「泰國記憶」與「高雄記憶」一直是她在創作上不斷回歸的母題。

「水鹿越嶺而來」故事描述養鹿後代周盈萱試圖拼湊家族歷史，爺爺頗具生意頭腦，除了養鹿還養蜂，事業版圖甚至擴及泰國；父親與伯父先後到泰國開疆拓土，最終狼狽收場。

一生未嫁並對家族照顧有加的姑姑，冷靜旁觀家族盛衰興亡；另一個姑姑是家人連提都無法提起的人物，一切都得從她私奔離家那天說起。

小說刻畫4代人各自的羈絆與不捨，包括雙生兄弟的命運因為一場疾病、一次海外投資而走上不同人生道路；手足因為競爭心態而老死不相往來；還包括與長工之間的換帖情誼，與對智能不足的養子之愛。

作者涂瀞尹從個人記憶出發，走訪老家、採訪相關家族成員，藉由「孫女」之筆，透過父親回憶過往的聲腔，進入台灣在1980到2000年代歷經產業外移、前進東南亞或中國的出走潮，勾勒出一段段養鹿人家尋找新生活的跨國移動故事。

涂瀞尹1998年生，東海大學中文所碩士生畢業，目前就讀於東海大學中文所博士班；作品曾獲國藝會、文化部創作補助、超新星文學獎、中興湖文學獎等獎項。

泰國 台灣人 高雄

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