總統府音樂會 戴曉君開場演出結合多種語言

「2026總統府音樂會－民主台灣 南風暖歌」將於23日晚間7時登場，開場將由海軍軍樂隊攜手排灣族歌手戴曉君Sauljaljui演出，戴曉君也將以多種族群母語融入歌曲表演。

「2026總統府音樂會」由總統府、中華文化總會共同主辦，活動主題源自1996年台灣迎來首次總統直選，30年後便以「民主台灣 南風暖歌」為題，安排5大節目內容，以音樂串聯台灣民主精神的發展軸線，重新連結人民、土地與時代記憶，將集結近30組卡司演出。

首段節目「島嶼回聲」由戴曉君及海軍軍樂隊開場共演，戴曉君將以多元語言唱出台灣民主自由下所發展出的多樣性，後方海軍軍樂隊則代表守護台灣價值、守衛人民安全，凸顯總統直選30年的重要意義。

戴曉君今天透過新聞稿表示，過世的父親曾擔任軍中指揮，她在屏東時也對軍樂隊感到嚮往和羨慕，這次總統府音樂會能跟海軍軍樂隊一同演出「sinisanparavac 你是無比耀眼的」曲目，以月琴與管樂、打擊樂交織出嶄新聲響，讓她有一種與父親更靠近的感覺，別具意義。

戴曉君提到，台灣擁有多元族群，「我們要欣賞彼此，讓最好的母語在這一天被大家聽見。」這次她特別在歌曲的最後，加入台語「一個囡仔一個夢，天地準備欲振動，一陣囡仔做陣夢，台灣四界有向望」，以及客語「共下來」，將不同語言濃縮進代表「自信」的這首歌，傳達出對台灣多元文化的驕傲。