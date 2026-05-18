快訊

金宣虎、高允貞爆假戲真做？《愛情怎麼翻譯》CP同款小物藏玄機

台股收低280點跌破10日線 台積電收2,240元下挫25元

520罕見3吉日齊聚…命理師揭3神加持正財爆棚 忌3事恐害到自己

聽新聞
0:00 / 0:00

總統府音樂會 戴曉君開場演出結合多種語言

中央社／ 記者王寶兒台北18日電
「2026總統府音樂會－民主台灣 南風暖歌」將於23日晚間7時登場，開場由海軍軍樂隊攜手排灣族歌手戴曉君Sauljaljui（中）演出。（軍聞社提供）
「2026總統府音樂會－民主台灣 南風暖歌」將於23日晚間7時登場，開場由海軍軍樂隊攜手排灣族歌手戴曉君Sauljaljui（中）演出。（軍聞社提供）

「2026總統府音樂會－民主台灣 南風暖歌」將於23日晚間7時登場，開場將由海軍軍樂隊攜手排灣族歌手戴曉君Sauljaljui演出，戴曉君也將以多種族群母語融入歌曲表演。

「2026總統府音樂會」由總統府、中華文化總會共同主辦，活動主題源自1996年台灣迎來首次總統直選，30年後便以「民主台灣 南風暖歌」為題，安排5大節目內容，以音樂串聯台灣民主精神的發展軸線，重新連結人民、土地與時代記憶，將集結近30組卡司演出。

首段節目「島嶼回聲」由戴曉君及海軍軍樂隊開場共演，戴曉君將以多元語言唱出台灣民主自由下所發展出的多樣性，後方海軍軍樂隊則代表守護台灣價值、守衛人民安全，凸顯總統直選30年的重要意義。

戴曉君今天透過新聞稿表示，過世的父親曾擔任軍中指揮，她在屏東時也對軍樂隊感到嚮往和羨慕，這次總統府音樂會能跟海軍軍樂隊一同演出「sinisanparavac 你是無比耀眼的」曲目，以月琴與管樂、打擊樂交織出嶄新聲響，讓她有一種與父親更靠近的感覺，別具意義。

戴曉君提到，台灣擁有多元族群，「我們要欣賞彼此，讓最好的母語在這一天被大家聽見。」這次她特別在歌曲的最後，加入台語「一個囡仔一個夢，天地準備欲振動，一陣囡仔做陣夢，台灣四界有向望」，以及客語「共下來」，將不同語言濃縮進代表「自信」的這首歌，傳達出對台灣多元文化的驕傲。

排灣族 音樂會 總統府

延伸閱讀

總統府音樂會23日屏東登場 排灣族歌手以月琴碰撞軍樂

戴曉君彈唱月琴 總統府音樂會攜手海軍軍樂隊共演

家樂福文教基金會30週年5/22–24藝術季登場 「改變有我 藝起回家」共創永續盛會

談「台獨」兩大意涵 賴總統：兩岸互不隸屬 台灣不屬於中華人民共和國

相關新聞

校園安全越宣傳越嚴重？教育部媒宣費遭立委凍結800萬

立法院教育及文化委員會今審查教育部今年度預算，審到「媒體政策及業務宣導費」預算時，多名朝野立委指出，校園安全、電子菸與青少年性病等問題未見改善，認為教育部媒宣成效有待檢討；委員會最終決議凍結800萬元，待教育部提出書面報告後始得動支。

總統府音樂會 戴曉君開場演出結合多種語言

「2026總統府音樂會－民主台灣 南風暖歌」將於23日晚間7時登場，開場將由海軍軍樂隊攜手排灣族歌手戴曉君Sauljal...

3年修復日本古民家 靈鷲山「天眼草堂」啟用成台日佛法交流據點

靈鷲山位於日本滋賀縣彥根市東沼波町的「天眼草堂」，昨日舉辦莊嚴隆重的落成典禮，以日本佛教與漢傳佛教雙重法儀共同啟建，來自台灣、日本的貴賓齊聚見證古老木造建築在誦經聲中重現新生，象徵台日佛教文化交流邁入新的里程碑。

「魯冰花」坎城首映 邀請觀眾映後看「鍾肇政」小行星

入選坎城影展「經典單元」（Cannes Classics）的台灣電影「魯冰花」，於法國時間17日傍晚以全新數位修復版本首映全球。國家影視聽中心董事長褚明仁與該片國際攝影大師李屏賓出席映前座談。

私小戰場／改名、設國中小救招生 私校轉型K-12升學路

少子化衝擊高中職招生，不少私校力抗退場危機加速轉型，有學校更名改制、增設國中小部，也有私小透過策略聯盟打造「類直升」，私校不再只拚升學率，也搶攻「K-12」從幼小銜接到高三的一貫升學路徑，用特色課程厚植孩子軟實力逆勢突圍。當私校一窩蜂向下招生，開拓生源的成功關鍵為何？家長又該如何替孩子精準卡位？

新北教甄開缺629人全國最多 推AI小助手提供應考諮詢

新北市115學年度國小暨幼兒園教師甄選今天登場，分別於後埔國小等5個考場同步舉行，共吸引3567名考生報名，到考率95.93％。新北市教育局表示，今年共開出629名正式教師缺額，為全國最多，並首度導入AI機器人「甄好試：新北國小暨幼兒園教甄小助手」，提供考生即時應考資訊與諮詢服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。