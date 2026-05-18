3年修復日本古民家 靈鷲山「天眼草堂」啟用成台日佛法交流據點

靈鷲山位於日本滋賀縣彥根市東沼波町的「天眼草堂」，昨日舉辦莊嚴隆重的落成典禮，以日本佛教與漢傳佛教雙重法儀共同啟建，來自台灣、日本的貴賓齊聚見證古老木造建築在誦經聲中重現新生，象徵台日佛教文化交流邁入新的里程碑。

在日本古城彥根市一隅的「天眼草堂」，原為日本明治時代建築，距今已有近160年歷史。整修後兩層主建物保留木質梁柱與榻榻米空間，散發濃厚日式禪風；原本的倉庫巧妙改建為咖啡廳，古樸與現代交融，別具風格。

其中最具特色的是保留日本傳統「茅葺屋根」工法的茶室，命名為「無相庵」，以茅草做為底層鋪料，延續古法工藝。庭院內以綠意與石頭交織的枯山水，自然流露靜謐深遠的禪意，彷彿提醒到訪者：真正的道場，不僅在建築之中，也在一念清淨之間。

靈鷲山表示，落成典禮當天晴空朗朗，佛光普照，上午由日本真言宗結界灑淨法會揭開序幕，邀請日本千光寺大下大圓長老、曹洞宗德林寺住持高岡秀暢法師、八事山興正寺住持西部法照法師、臨濟宗妙心寺派西光禪寺住持檀上宗謙等多位日本佛教大和尚誦經祈福。隨後在靈鷲山宗委廣純法師與顯月法師等人帶領漢傳佛教開光灑淨、佛供儀式，莊嚴梵唄迴盪古宅之中，展現漢傳佛教肅穆而細膩的儀軌精神。

靈鷲山指出，2023年靈鷲山啟動古蹟整建修復工程；2024年3月完成日本社團法人靈鷲山文化思想研究會申請，經歷近3年整建與再生，今年5月正式啟用。「天眼草堂」從日本地方古民家，到成為國際弘法的精神場域；古宅的再生，不只是空間保存，更是對文化記憶的延續。

未來，天眼草堂將定位為法脈傳承與文化思想研究中心，做為推廣平安禪與四期教育的重要據點，並規劃日本茶道、香道體驗、佛學講座及文化研習活動，期盼發展為結合宗教、文化與教育的跨國交流平台。

靈鷲山法師進行漢傳佛教開光灑淨、佛供儀式。圖／靈鷲山佛教教團提供

保留日本傳統「茅葺屋根」工法的茶室，命名為「無相庵」。圖／靈鷲山佛教教團提供