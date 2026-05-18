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校園安全越宣傳越嚴重？教育部媒宣費遭立委凍結800萬

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天審查教育部今年度預算。記者柯美儀／攝影
立法院教育及文化委員會今天審查教育部今年度預算。記者柯美儀／攝影

立法院教育及文化委員會今審查教育部今年度預算，審到「媒體政策及業務宣導費」預算時，多名朝野立委指出，校園安全、電子菸與青少年性病等問題未見改善，認為教育部媒宣成效有待檢討；委員會最終決議凍結800萬元，待教育部提出書面報告後始得動支。

教育部表示，為使民眾了解各項教育政策與措施，每年均規畫辦理教育政策文宣與宣導作業。教育部媒宣費112年度編列6118萬元、113年度5331萬元，114年度原編列7097萬元，但經立法院統刪60%後僅剩2839萬元；115年度則參考112年至113年度執行量能，編列5801萬元。

國民黨立委葉元之質疑，近年校園安全事件頻傳，「校園安全越宣傳越嚴重」，認為教育部投入媒宣經費後，霸凌與校安問題仍未改善，成效有待檢討。

國民黨立委羅廷瑋則指出，梅毒等性病有年輕化趨勢，甚至國小校園也出現電子菸問題，質疑教育部投入經費拍攝影片與影音宣導，「CP值在哪裡？」認為應檢視媒宣是否真正觸及學生、達到防治效果。

民進黨立委吳沛憶說，教育部相關宣導，相較於圖片，影音宣導更多人看，認為教育部運用影音與社群平台推動政策宣導有其必要性，也認同教育部應持續檢討宣導成效與執行方式。

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