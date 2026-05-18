「魯冰花」坎城首映 邀請觀眾映後看「鍾肇政」小行星
入選坎城影展「經典單元」（Cannes Classics）的台灣電影「魯冰花」，於法國時間17日傍晚以全新數位修復版本首映全球。國家影視聽中心董事長褚明仁與該片國際攝影大師李屏賓出席映前座談。
褚明仁向觀眾說明，「魯冰花」改編自台灣著名小說家鍾肇政的作品，16日是其忌日，也是以鍾肇政為名的一顆星星的命名紀念日，此星就在火星與金星之間。
褚明仁表示，「魯冰花」是一部非常動人的台灣電影，他邀請觀眾在欣賞電影過後的夜晚，當看著滿天星空時，不要忘記這部台灣電影。
誕生於1989年的經典國片「魯冰花」，在國家電影及視聽文化中心數位修復後，17日於坎城進行修復版本的「全球首映」。
褚明仁於開場感謝坎城經典單元選擇「魯冰花」，並感謝新舊影迷來參加首映。
他解釋也許國際影迷都熟知「台灣新電影」的風格，但台灣在當時仍有一些電影導演使用較傳統、並重視商業價值的方式創作，例如此片「魯冰花」，不僅在當年創下絕佳票房，而且對台灣觀眾的影響力直至今日。
褚明仁說，「魯冰花」對台灣人而言不僅是一部電影，而是一場連結、一個記憶。而片中的主題曲，「至今仍牽動著我們的回憶」。
李屏賓在致詞中表示，「魯冰花」是他37年前所拍攝的電影，當時是他電影生涯的第12部電影，如今所參與的電影已超過百部。
李屏賓說，誰能想到在37年後，我們能來坎城向大家分享「魯冰花」，這實在是非常美好又美麗的事情。
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