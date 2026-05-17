斯洛伐克藝術家分享駐村台灣經驗 深化台斯文化交流

斯洛伐克藝術家巴蘭（Peter Baran）與胡奇柯娃（Valentina Hučková）近日拜會駐斯洛伐克代表李南陽，分享在台灣駐村創作經驗，雙方就未來合作推動台斯文化交流交換意見。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，藝術家巴蘭與胡奇柯娃於2025年前往台灣藝術駐村，並與台灣藝術家共同策劃跨國聯展，在台南蕭壠文化園區展出多件結合在地文化與空間特色的作品。台南市副市長葉澤山也出席展覽開幕，展現對文化交流的高度重視。

兩位藝術家指出，此次合作不僅讓他們深入認識台灣文化與社會，也建立許多珍貴友誼與創作連結，成為極具啟發性的藝術交流經驗。

而針對台灣藝術家規劃來斯辦理聯合展出，李南陽表示全力支持，期盼能促進彼此了解。

斯洛伐克卡梅尼亞斯大學（Comenius University）台灣研究中心也於13日邀請巴蘭與胡奇柯娃專題演講。兩人分享在台期間的創作歷程、台灣藝術環境特色，並與現場學生就跨文化創作、藝術駐村經驗與歐亞文化等議題進行深入對談。

與會者對台灣文化創意產業與自由開放的藝術氛圍展現高度興趣，現場氣氛熱烈。