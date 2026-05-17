李敏勇書寫「蔡桑」蔡焜霖 牽引台灣時代歷史

詩人、小說家李敏勇近年推出「島嶼見證者」系列作，以他認識的人為主角，揭示台灣民主發展所需的文化意志，新作「蔡桑：小說蔡焜霖」今天發表，以2人交集牽引時代歷史。

李敏勇與蔡焜霖相識於2人皆任職國泰集團期間，李敏勇在「蔡桑：小說蔡焜霖」中化身「李君」，以參加「蔡桑」蔡焜霖紀念音樂會經歷為小說開端，隨音樂會不同環節穿插往事，書寫蔡焜霖的一生，也寫他眼中的蔡焜霖。

李敏勇說，相比於其他相關蔡焜霖的著作，他以更個人、文學觀照的方式呈現蔡焜霖，也就是一名白色恐怖政治受難者後來加入集團企業，進而串連許多文化事業，退休後成為人權運動工作者的人生。

李敏勇說，國泰集團期間發生許多有趣的事情，像是蔡焜霖促成出版「21世紀彩色百科全書」還有發行「儂儂」雜誌，擔任國泰美術館長期間推出「西班牙二十世紀名家畫展」，策劃展覽的畫家林惺嶽為展覽事宜奔波，結果飛機誤入蘇聯領空，是當時熱門新聞。

後來「十信案」爆發，蔡焜霖還因而受牽連而背上債務。蔡焜霖兒子蔡炎龍今天回憶，他還記得當時家裡一起投票決定要怎麼辦，其中一個選項就是蔡焜霖回到國華廣告任職，後來父親就在國華廣告工作到退休。

蔡炎龍說，「蔡桑：小說蔡焜霖」中所書寫時代許多都是他所經歷的場景與時代，像是蔡焜霖假日要加班，總會帶孩子去辦公室，他還記得在父親桌子爬上爬下的情景，看著國泰美術館當時展出名畫家米羅作品，當時還在唸幼稚園的他想著，明明就跟大家畫得一樣，怎麼會這麼貴。

蔡炎龍表示，與其他白恐受難者家屬相比，他與妹妹幸運的是他們出生時父親已經從綠島回來了，所以他在成長中一直覺得自己家是平凡的家庭，即便偶有警察前來家中視察，他仍以為大家都一樣，直到大學有長輩向妹妹說溜嘴，他們去向父親求證，才知道原來父親說曾去日本唸書原來是說在綠島的時間，「法政大學」就是監獄。

鄭南榕女兒鄭竹梅今天也參與對談，她說，這種自認「平凡」的世界也曾經是她的生活，但其實所有人本就是從平凡人開始，與別人沒有不一樣，她很謝謝李敏勇在小說中回到人的角度，談人與人如何相遇與交會，但同時又加入許多對歷史的理解。

李敏勇說，「島嶼見證者」歷史小說系列便是希望以真實人事物為底，加上小說家修為發揮情、景、境，加入不一樣的感情與溫度，希望可以補足台灣民主化過程中所欠缺、需要的文化條件，建構國家所需備忘錄。