快訊

小S追憶大S霸氣租名車幫爺爺圓夢 徐家7口全家福照罕見曝光

中職／聯盟近22年來首次盜本壘成功！味全2：0賞桃猿4連敗

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中、北一女錄取分數

李敏勇書寫「蔡桑」蔡焜霖 牽引台灣時代歷史

中央社／ 台北17日電

詩人、小說家李敏勇近年推出「島嶼見證者」系列作，以他認識的人為主角，揭示台灣民主發展所需的文化意志，新作「蔡桑：小說蔡焜霖」今天發表，以2人交集牽引時代歷史。

李敏勇與蔡焜霖相識於2人皆任職國泰集團期間，李敏勇在「蔡桑：小說蔡焜霖」中化身「李君」，以參加「蔡桑」蔡焜霖紀念音樂會經歷為小說開端，隨音樂會不同環節穿插往事，書寫蔡焜霖的一生，也寫他眼中的蔡焜霖。

李敏勇說，相比於其他相關蔡焜霖的著作，他以更個人、文學觀照的方式呈現蔡焜霖，也就是一名白色恐怖政治受難者後來加入集團企業，進而串連許多文化事業，退休後成為人權運動工作者的人生。

李敏勇說，國泰集團期間發生許多有趣的事情，像是蔡焜霖促成出版「21世紀彩色百科全書」還有發行「儂儂」雜誌，擔任國泰美術館長期間推出「西班牙二十世紀名家畫展」，策劃展覽的畫家林惺嶽為展覽事宜奔波，結果飛機誤入蘇聯領空，是當時熱門新聞。

後來「十信案」爆發，蔡焜霖還因而受牽連而背上債務。蔡焜霖兒子蔡炎龍今天回憶，他還記得當時家裡一起投票決定要怎麼辦，其中一個選項就是蔡焜霖回到國華廣告任職，後來父親就在國華廣告工作到退休。

蔡炎龍說，「蔡桑：小說蔡焜霖」中所書寫時代許多都是他所經歷的場景與時代，像是蔡焜霖假日要加班，總會帶孩子去辦公室，他還記得在父親桌子爬上爬下的情景，看著國泰美術館當時展出名畫家米羅作品，當時還在唸幼稚園的他想著，明明就跟大家畫得一樣，怎麼會這麼貴。

蔡炎龍表示，與其他白恐受難者家屬相比，他與妹妹幸運的是他們出生時父親已經從綠島回來了，所以他在成長中一直覺得自己家是平凡的家庭，即便偶有警察前來家中視察，他仍以為大家都一樣，直到大學有長輩向妹妹說溜嘴，他們去向父親求證，才知道原來父親說曾去日本唸書原來是說在綠島的時間，「法政大學」就是監獄。

鄭南榕女兒鄭竹梅今天也參與對談，她說，這種自認「平凡」的世界也曾經是她的生活，但其實所有人本就是從平凡人開始，與別人沒有不一樣，她很謝謝李敏勇在小說中回到人的角度，談人與人如何相遇與交會，但同時又加入許多對歷史的理解。

李敏勇說，「島嶼見證者」歷史小說系列便是希望以真實人事物為底，加上小說家修為發揮情、景、境，加入不一樣的感情與溫度，希望可以補足台灣民主化過程中所欠缺、需要的文化條件，建構國家所需備忘錄。

延伸閱讀

吳明益、廖鴻基登布拉格國際書展 分享台灣海洋文化

【書評 文化】林育靖／總有人傾聽

【人生急轉彎】林比比鳥／從科長到館長：黃瓊瑩的驚奇公務員之旅

【2026作家巡迴校園講座──羅東高中場】家鄉的離題與切題

相關新聞

新北教甄開缺629人全國最多 推AI小助手提供應考諮詢

新北市115學年度國小暨幼兒園教師甄選今天登場，分別於後埔國小等5個考場同步舉行，共吸引3567名考生報名，到考率95.93％。新北市教育局表示，今年共開出629名正式教師缺額，為全國最多，並首度導入AI機器人「甄好試：新北國小暨幼兒園教甄小助手」，提供考生即時應考資訊與諮詢服務。

戰後臺灣經濟史的中國因素 學者說分明

「2026年臺灣經濟史研究工作坊」將於7月1日（三）上午9時30分至下午5時，在國立陽明交通大學陽明校區韓偉故居舉行，由中央研究院臺灣史研究所與國立陽明交通大學科技與社會研究所主辦，國立陽明交通大學博雅書苑協辦。

教授陷流浪科研危機 被「斷糧焦慮」折磨到癌症上身

一名頂大電機系教授，長期胃痛卻太晚就醫，一檢查發現胃癌，51歲辭世。還有私大教授55歲罹患乳癌，50歲初頭裝心臟支架。「低薪」、「計畫壓力」與「健康惡化」三者存在著高度相關的惡性循環連鎖效應。經歷高學歷訓練並付出超額勞動，大學教師卻還要面臨結構性低薪和「流浪科研」危機，今年結案、明年沒著落的「斷糧焦慮」是極大的精神折磨。

AI時代 教團調查：教師最在意培養學生不被取代的能力

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「AI運用的倫理問題」調查發布記者會，調查指出，教師最重視的倫理向度為「安全與健康」，且認為AI系統需有效過濾暴力、色情資訊最重要。教師也認為，面對AI時代，最需培養的素養為「具備不被取代的核心能力」；以及使用AI時，應尊重原創者著作權。

中華民國童軍實施重型帆船航海訓練 培養青年向海洋挑戰

中華民國童軍總會主辦白海豚計畫羅浮童軍重型帆船航海訓練研習，5月15日至17日在高雄舉行，全台羅浮童軍與青年服務員，參與三天兩夜重型帆船實作航行，自高雄港航向小琉球，再返航高雄，進行一場融合海洋教育、冒險探索、團隊合作與青年領導培育的航海挑戰。

「育兒津貼提高至1.5萬」幼教團體喊話：正視年輕家庭育兒壓力

少子化持續加劇，全國多個幼教及教保團體今天共同召開記者會表示，第一線幼教現場每天陪伴孩子成長，也最能感受家長在高房價、高物價與教育成本下的沉重壓力，呼籲政府正視年輕家庭育兒壓力，提高育兒津貼逐步到每月1萬5000元，並落實補助平權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。