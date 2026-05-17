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彭明敏基金會校園特映 深入座談高菊花受難歷程

中央社／ 台北17日電

彭明敏文教基金會今天發布新聞稿指出，「傳奇女伶高菊花」紀錄片在全台上映，基金會陸續舉辦校園特映，期待台灣人一同追尋理性包容、族群共融共存的美好未來。

彭明敏文教基金會說，「傳奇女伶高菊花」紀錄片上映後，基金會舉辦3場校園特映，與十多所大專院校團體及高中合辦，攜手與200多名學子一同走入戲院，並且安排映後深入座談，學子盡情提問及世代對話，傾聽並理解沉默半個世紀的聲音。

第一場特映於5月12日台北登場，映後座談的與談人之一、高菊花紀錄片製片熊儒賢說明受難者第二代也深受創傷之苦，她表示，高菊花女兒施昭伶在影片製作後，深受政治檔案揭露的震撼而心靈受創，如今尚須接受心理治療，令她相當不捨與心痛。

政治案件中的原住民族受難者，其實不只高菊花，「隱隱微光」作者 Liglav A-wu指出，「就已知檔案原住民族受難者，從我一開始研究的45人，到現在有67人，我相信數字還會增加」，這是A-wu集結30年來奔走各地的發現，甚至許多受難者及後代仍無法回到部落中立足，誤解持續至今。

第2場及第3場特映，則於5月15日南部校園登場。台南場的與談人之一的布農語推廣者Ispalakan Umav出生90年代，自認隔了一個世代去認識受難者長輩的故事仍然很心疼，他說，有時候創傷很像是原住民族的認同，如果去聽國際上原住民族的故事，創傷、傷痕、悲劇、抹殺、清洗，好像是原住民族共同的命運。

前無任所大使楊黃美幸關心原住民族文化與歷史記憶的保存，認為台灣數百年移民歷程中，早期渡海來台者多為男性，與在地族群通婚情形普遍，但在過去以父系為主的社會制度下，許多母系文化與血緣記憶逐漸淡化。

楊黃美幸表示，她的曾祖父、台灣基督長老教會最早期的本土傳教士高長，1860年代來到台灣就是與平埔族結婚，自身亦曾透過基因檢測發現可能具有台灣原住民族相關祖源背景，她鼓勵大家追尋母系根源，不只到中國尋找父系的根，可以更加認同於這塊多山的美麗小島，締造多元族群融合和包容。

她強調，要有一個中心思想，要關心公共事務，才不讓有權力的人來蹂躪殘害，才能避免白色恐怖等歷史傷痕再次發生。

彭明敏基金會呼籲，這段威權體制下政治受難的生命歷程，及長達半世紀的白色恐怖歷史不能再重現，期待台灣人一同追尋理性包容、族群共融共存的美好未來。

彭明敏 校園 台灣人

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