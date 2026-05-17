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新北教甄開缺629人全國最多 推AI小助手提供應考諮詢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北教甄開缺629人全國最多，考生在試場準備區休息備考。圖／新北市教育局提供
新北教甄開缺629人全國最多，考生在試場準備區休息備考。圖／新北市教育局提供

新北市115學年度國小暨幼兒園教師甄選今天登場，分別於後埔國小等5個考場同步舉行，共吸引3567名考生報名，到考率95.93％。新北市教育局表示，今年共開出629名正式教師缺額，為全國最多，並首度導入AI機器人「甄好試：新北國小暨幼兒園教甄小助手」，提供考生即時應考資訊與諮詢服務。

教育局指出，今年教甄缺額涵蓋一般教師、特殊教育及輔導教師等類別，其中包含146名輔導正式教師員額，希望透過穩定師資配置，強化特殊教育、學生輔導及社會情緒學習（SEL）支持。

教育局長張明文表示，新北市持續以具體行動支持教師專業發展，今年不僅開出大量正式教師缺額，也回應教育現場需求，盼透過穩定師資，陪伴學生安心學習與適性成長。

教育局表示，今年也首度建置AI機器人「甄好試：新北國小暨幼兒園教甄小助手」，可提供簡章查詢、類科缺額、應考資訊及常見問題等即時諮詢服務，協助考生快速掌握資訊，減少查詢時間，也展現以科技優化教育行政服務的作法。

教育局指出，除透過教師甄選延攬人才外，新北市也長期與師資培育大學合作推動公費生培育方案，近5年已累計提列近百名缺額，對接偏鄉及特殊需求學校，建立穩定師資培育機制。

此外，為協助新進教師順利銜接教學現場，市府也將於暑假期間規畫研習課程，內容涵蓋班級經營、課程教學、學生輔導及數位應用等專業知能，協助教師於開學後穩定投入教學。

教育局提醒，教甄初試成績複查將於5月20日上午9時至12時受理，考生須持應試通知單及成績複查申請表至板橋國小辦理；初試錄取名單則預計於5月21日晚間9時前公告於報名系統。

新北國小暨幼兒園教甄、各科考生振筆疾書，爭取高分好成績。圖／新北市教育局提供
新北國小暨幼兒園教甄、各科考生振筆疾書，爭取高分好成績。圖／新北市教育局提供

新北國小暨幼兒園教甄登場！全台3,567名考生踴躍報名，到考率95.93%。圖／新北市教育局提供
新北國小暨幼兒園教甄登場！全台3,567名考生踴躍報名，到考率95.93%。圖／新北市教育局提供

今年新北也首創建置AI機器人「甄好試：新北國小暨幼兒園教甄小助手」，提供簡章查詢及應考資訊及常見問題等即時諮詢服務。圖／新北市教育局提供
今年新北也首創建置AI機器人「甄好試：新北國小暨幼兒園教甄小助手」，提供簡章查詢及應考資訊及常見問題等即時諮詢服務。圖／新北市教育局提供

教甄 幼兒園 教育局

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