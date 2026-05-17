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戰後臺灣經濟史的中國因素 學者說分明

聯合報／ 記者何定照／即時報導
「2026年臺灣經濟史研究工作坊」將於7月1日舉行，內容包括探討戰後臺灣經濟史的中國因素。（路透）
「2026年臺灣經濟史研究工作坊」將於7月1日舉行，內容包括探討戰後臺灣經濟史的中國因素。（路透）

「2026年臺灣經濟史研究工作坊」將於7月1日（三）上午9時30分至下午5時，在國立陽明交通大學陽明校區韓偉故居舉行，由中央研究院臺灣史研究所與國立陽明交通大學科技與社會研究所主辦，國立陽明交通大學博雅書苑協辦。

工作坊上午9時30分舉行開幕式，由中央研究院臺灣史研究所研究員兼所長鍾淑敏、中央研究院臺灣史研究所研究員林玉茹，以及國立陽明交通大學科技與社會研究所教授兼所長洪紹洋分別致詞。

9時40分進入第一場「產業成長的起點」，由國立陽明交通大學科技與社會研究所特聘教授兼圖書館副館長郭文華主持，佛光大學歷史學系助理教授莊濠賓發表戰後製造業發展對國營事業影響之研究，東吳大學歷史學系副教授曾獻緯探討1945至1960年代竹林管理制度的延續與轉化。

上午11時進行第二場「制度與金融」，由日本靜岡文化藝術大學文化政策學部教授四方田雅史主持，國立中央大學歷史學研究所助理教授陳家豪發表中華民國公司制度在臺灣的嫁接與轉型，探討從歐陸法到英美法的演變；國立政治大學台灣史研究所副教授李為楨則以信用組合到信用合作社為題進行發表。

下午1時30分展開第三場「冷戰與基礎建設」，由國立臺北大學歷史學系教授兼人文學院院長蔡龍保主持，國立陽明交通大學社會與文化研究所博士生張宗坤探討榮工處海外工程與勞動的冷戰流通，國立政治大學台灣史研究所博士生林聖峰則聚焦戰後臺灣公路建設中的外籍顧問角色。

下午2時50分進行第四場「礦業與企業經營」，由國立陽明交通大學科技與社會研究所副教授嚴曉珮主持，國立臺灣大學歷史學系博士候選人李思儀發表冷戰與臺灣原料煤開發及外銷研究，國立陽明交通大學社會與文化研究所博士生長友剛輝則分析1949至1960年代國民黨黨營文化與經濟事業各單位的經營狀況及營運目的。

下午4時起舉行圓桌論壇，主題為「戰後臺灣經濟史的中國因素」，由林玉茹主持，討論人包括中央研究院臺灣史研究所副研究員林文凱、陽明交通大學科技與社會研究所教授兼所長洪紹洋、國立中興大學歷史學系副教授兼系主任侯嘉星，以及國立勤益科技大學基礎通識教育中心助理教授陳鴻明。

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