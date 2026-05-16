吳明益、廖鴻基登布拉格國際書展 分享台灣海洋文化

布拉格國際書展本週登場，長期推廣台灣文學的麋鹿出版社參展，並邀請台灣作家吳明益與廖鴻基出席，分別就其捷克文譯作「複眼人」與「魚夢魚」分享創作歷程與台灣海洋文化，並和讀者互動交流。

第31屆布拉格國際書展於14日至17日舉行。在文化部推動「2026歐洲台灣文化年」以及「台灣文化光點計畫」支持下，駐捷克代表處文化組與麋鹿出版社（Mi:Lu Publishing）合作並參加布拉格國際書展，將台灣優秀文學外譯作品介紹給捷克讀者，提升台灣文學在中歐的能見度。

吳明益「複眼人」（Muž s fasetovýma očima）、廖鴻基「魚夢魚」（Rybí snění）捷克文版皆由麋鹿出版社出版。

談及台灣文學走進捷克市場，吳明益接受中央社訪問時說：「整個歐洲很像是無數的小市場，不同市場取向都不同，所以需要一個契機。這個契機有時就是喜歡台灣文學的翻譯者，或者出版社。」

在作品譯成捷克文後，吳明益觀察，許多捷克讀者原先對台灣的印象仍停留在中國文化的一部分，但透過小說中的原住民書寫與自然景觀描繪，開始看見不同於既定印象的台灣。

吳明益表示，各地讀者會依自身文化經驗閱讀台灣文學，例如北歐國家如挪威、瑞典，由於是靠海國家，很多人都有船，說出海就出海，對海有很深的理解。

他說，台灣雖是海洋國家，卻因過去戒嚴年代長期的海禁政策，人民不能隨便出海，因此台灣人並未與海洋建立真正深厚的關係。

吳明益表示，海洋文化不只是看得到海，而是將海洋融入生活，例如在海上生活、出海釣魚等等，「當北歐人在讀我們作品時，會覺得你們好像是海洋國家，但又好像不是海洋國家」。

廖鴻基和中央社記者分享，「魚夢魚」這本書集結52隻魚52篇極短故事，因為自己「太喜歡魚」，甚至在夢裡也經常與魚相遇，因此萌生以夢境為題材書寫的念頭。

談到台灣與海洋的關係，廖鴻基認為，台灣作為海島國家，擁有得天獨厚的海洋資源，但社會對海洋的理解仍不足。期望透過文學與海洋教育，讓大眾認識與尊重海洋，「不要等到有一天連基本資源都消失了，才覺得可惜」。

身兼漁夫與作家的他，也分享自己的創作方式。由於海上甲板搖晃不定，不太適合寫作，但廖鴻基對於海上見到的影像與遭遇有極深刻的記憶，因此只要回到岸上、沒有出海的日子，便會整理資料與寫作。

對他而言，海洋就像一塊持續耕耘的園地，「只要能夠到海上去，我的觀察不停，我的書寫就不會停，所以能出海多久，就寫作多久」。

對於此次受邀前往布拉格參與書展活動，廖鴻基說：「能夠出國介紹台灣的海、介紹台灣的海洋文化，我覺得非常榮幸。」

捷克讀者Tereza表示，她長期對台灣文學抱持高度興趣，閱讀過程發現許多作品常描寫海洋與漁民生活，進而引發她對人與海之間關係的思考。她認為，海洋在作品中常象徵自由開放，也深刻影響敘事氛圍與情感表現。

她補充，這類題材對她特別具有吸引力，因為捷克是內陸國家，並不臨海，「對我們來說，海更像是一種童話般的存在」。