減輕失業勞工子女就學負擔 勞動部將發生活扶助金

減輕失業勞工子女就學生活負擔，勞動部近日修改規定，將原本的就學補助改為生活扶助金，若子女就讀私立大專院校，每名補助新台幣2萬6000元，獨立負擔家計等可再加2成。

勞動部原本訂有失業勞工子女就學補助，盼透過補助減輕失業勞工就學子女的學費負擔，但後來因政府也有推動私立大專學生學雜費減免等方案，因此失業勞工只能從中擇一請領。

勞動部勞動福祉及退休司司長黃維琛告訴中央社記者，考量學雜費減免等方案是不分對象減免，而勞動部的失業勞工子女就學補助方案是希望特別照顧失業勞工而有的措施，因此將原本就學補助改為生活扶助金發放。

黃維琛表示，生活扶助金的申請資格與金額都與原本就學補助相同，只要是非自願離職失業勞工符合條件，且申請人子女須就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍等，即可提出申請。

補助金額部分，公立大專校院子女每學期每名補助1萬5000元，私立大專校院子女每名補助2萬6000元；公立高中職則維持子女每名補助4000元，私立高中職子女維持每名補助6000元。

不過，對於獨力負擔家計，包含離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額會再加給2成。

黃維琛表示，失業勞工子女就學，除了學費之外，也有其他生活必要支出開支，盼這筆生活扶助金能實際減輕失業勞工的負擔，方案將於8月1日正式上路，新學期就可開始適用。