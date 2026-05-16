AI時代 教團調查：教師最在意培養學生不被取代的能力

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「AI運用的倫理問題」調查發布記者會，調查指出，教師最重視的倫理向度為「安全與健康」，且認為AI系統需有效過濾暴力、色情資訊最重要。教師也認為，面對AI時代，最需培養的素養為「具備不被取代的核心能力」；以及使用AI時，應尊重原創者著作權。

黃昆輝教授教育基金會羅列六大向度AI運用倫理問題，教師認為重要程度分數均在80分以上，其中分數最高者為「安全與健康」82.11分，其次為「素養與永續」81.81分。

安全與健康除了是教師認為最重要的向度外，其中，教師評分最高、最在意的項目為AI系統需有效過濾暴力、色情或不適合學生的內容82.57分，其次為避免學生被AI生成的假資訊或假影響所誤導82.57分。

另外，面對AI時代，教師認為學生需培養的重要AI素養包括，具備AI時代不易被取代的核心能力82.36分；其次為使用生成式AI時，應尊重原創者的著作權82.30。

基金會董事長黃昆輝表示，生成式AI發展快速、顯著影響教育生態，儘管AI可正向用於教育、協助學習、提升自主學習效率，但AI快速給予結果，不代表學會真正能學會或了解，因此，不當使用AI也可能弱化思考，過度依賴下甚至可能影響學生的創造、思考力。

黃昆輝建議，面對AI的風險和衝擊，教育單位很難獨自應對。建議應提升層級，整合各部會資源並串連民間力量，才能建構安全防線，防範負面影響。

台師大副校長楊鎮華表示，AI時代需思考，除了學生會不會運用AI學習外，更重要的是有沒有真正學會。現在學生可以很快從AI得到答案，但得到答案不代表理解問題，更不代表具備思考能力，因此，學校教育的重點，不應只是討論開放或禁止AI，而是教會學生負責地使用，同時於制度上敘明，何為合理的應用AI工具輔助學習，什麼又可能涉及抄襲或不當使用。