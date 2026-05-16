快訊

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聽新聞
0:00 / 0:00

AI時代 教團調查：教師最在意培養學生不被取代的能力

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會今天舉行「AI運用的倫理問題」調查發布記者會。記者許維寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會今天舉行「AI運用的倫理問題」調查發布記者會。記者許維寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「AI運用的倫理問題」調查發布記者會，調查指出，教師最重視的倫理向度為「安全與健康」，且認為AI系統需有效過濾暴力、色情資訊最重要。教師也認為，面對AI時代，最需培養的素養為「具備不被取代的核心能力」；以及使用AI時，應尊重原創者著作權。

黃昆輝教授教育基金會羅列六大向度AI運用倫理問題，教師認為重要程度分數均在80分以上，其中分數最高者為「安全與健康」82.11分，其次為「素養與永續」81.81分。

安全與健康除了是教師認為最重要的向度外，其中，教師評分最高、最在意的項目為AI系統需有效過濾暴力、色情或不適合學生的內容82.57分，其次為避免學生被AI生成的假資訊或假影響所誤導82.57分。

另外，面對AI時代，教師認為學生需培養的重要AI素養包括，具備AI時代不易被取代的核心能力82.36分；其次為使用生成式AI時，應尊重原創者的著作權82.30。

基金會董事長黃昆輝表示，生成式AI發展快速、顯著影響教育生態，儘管AI可正向用於教育、協助學習、提升自主學習效率，但AI快速給予結果，不代表學會真正能學會或了解，因此，不當使用AI也可能弱化思考，過度依賴下甚至可能影響學生的創造、思考力。

黃昆輝建議，面對AI的風險和衝擊，教育單位很難獨自應對。建議應提升層級，整合各部會資源並串連民間力量，才能建構安全防線，防範負面影響。

台師大副校長楊鎮華表示，AI時代需思考，除了學生會不會運用AI學習外，更重要的是有沒有真正學會。現在學生可以很快從AI得到答案，但得到答案不代表理解問題，更不代表具備思考能力，因此，學校教育的重點，不應只是討論開放或禁止AI，而是教會學生負責地使用，同時於制度上敘明，何為合理的應用AI工具輔助學習，什麼又可能涉及抄襲或不當使用。

教師 素養 教育 AI

延伸閱讀

碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：學長抱歉會請AI改進

教育部推AI Di+實驗方案 AI學伴助培育自主學習力

懂 AI 更要懂自己——臺大進修推廣學院開辦《AI時代人類的獨特性》，從心理學找回自我價值

中國科技大學 培養AI跨域關鍵力

相關新聞

AI時代 教團調查：教師最在意培養學生不被取代的能力

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「AI運用的倫理問題」調查發布記者會，調查指出，教師最重視的倫理向度為「安全與健康」，且認為AI系統需有效過濾暴力、色情資訊最重要。教師也認為，面對AI時代，最需培養的素養為「具備不被取代的核心能力」；以及使用AI時，應尊重原創者著作權。

中華民國童軍實施重型帆船航海訓練 培養青年向海洋挑戰

中華民國童軍總會主辦白海豚計畫羅浮童軍重型帆船航海訓練研習，5月15日至17日在高雄舉行，全台羅浮童軍與青年服務員，參與三天兩夜重型帆船實作航行，自高雄港航向小琉球，再返航高雄，進行一場融合海洋教育、冒險探索、團隊合作與青年領導培育的航海挑戰。

「育兒津貼提高至1.5萬」幼教團體喊話：正視年輕家庭育兒壓力

少子化持續加劇，全國多個幼教及教保團體今天共同召開記者會表示，第一線幼教現場每天陪伴孩子成長，也最能感受家長在高房價、高物價與教育成本下的沉重壓力，呼籲政府正視年輕家庭育兒壓力，提高育兒津貼逐步到每月1萬5000元，並落實補助平權。

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

教育部近年大力推動公共化及準公共幼兒園，衝平價教保數量，減輕家長育兒負擔。監察院日前公布調查，指全國仍有58個行政區平價教保服務機會率未達八成，台中、新竹市、新北都被點名。幼教團體卻指出，若以此數據推論必須再增設園所，恐會失準，不如把資源用於支持家庭。

創台灣第一個手語劇團 「顧爸」顧玉山獲首屆台灣手語貢獻獎

為表彰致力於台灣手語傳承、復振與發展的貢獻者，文化部自今（2026）年首度辦理「臺灣手語貢獻獎」，今日公布首屆得主，由長期投入建構台灣手語主體文化的先驅顧玉山獲獎。文化部表示，文化部將於6月13至14日在臺南國家美術館舉辦「2026第三屆國家語言發展會議」，並於13日當天辦理「臺灣手語貢獻獎」，期盼持續共創及落實「語言平權的多語社會」。

幫女兒取名「娸」掀熱議！國文老師一看秒暈 內行曝真實字義超尷尬

國文老師發現有父母為女兒取名「娸」，該字含有「醜化、詆毀」的意義，引發網友關注。老師提醒，取名時需查字典以避免美好祝願變反效果，並探討了漢字字義的重要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。