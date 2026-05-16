北市國小教甄初試 成功考取的教師場外發送文昌筆還願

北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行，一早不少參加甄選的考生抵達考場，在考前研讀參考書籍複習。隨後考生與前來陪考的親友暫別，陸續進入教室準備。

更有去年甄試成功的教師，在考場外拿著廟宇過爐的文昌筆發送還願，祝福考生們順利通過甄試。

北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行。考場外有去年甄試成功的教師，發送過爐的文昌筆還願，祝福考生們順利通過甄試。記者許正宏／攝影

北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行，一早不少參加甄選的考生抵達考場，在考前研讀參考書籍複習。記者許正宏／攝影