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北市國小教甄初試 成功考取的教師場外發送文昌筆還願

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行。一早參加甄選的考生抵達考場，與陪考的親友暫別。記者許正宏／攝影
北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行。一早參加甄選的考生抵達考場，與陪考的親友暫別。記者許正宏／攝影

北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行，一早不少參加甄選的考生抵達考場，在考前研讀參考書籍複習。隨後考生與前來陪考的親友暫別，陸續進入教室準備。

更有去年甄試成功的教師，在考場外拿著廟宇過爐的文昌筆發送還願，祝福考生們順利通過甄試。

北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行。考場外有去年甄試成功的教師，發送過爐的文昌筆還願，祝福考生們順利通過甄試。記者許正宏／攝影
北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行。考場外有去年甄試成功的教師，發送過爐的文昌筆還願，祝福考生們順利通過甄試。記者許正宏／攝影

北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行，一早不少參加甄選的考生抵達考場，在考前研讀參考書籍複習。記者許正宏／攝影
北市115學年度公立國民小學教師聯合甄選初試，今天在北市金華國小等地舉行，一早不少參加甄選的考生抵達考場，在考前研讀參考書籍複習。記者許正宏／攝影

教師 北市 教甄

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