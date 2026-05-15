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中華民國童軍實施重型帆船航海訓練 培養青年向海洋挑戰

聯合報／ 記者高凌雲 /台北即時報導
中華民國童軍總會主辦羅浮童軍重型帆船航海訓練研習，羅浮童軍與青年服務員參與三天兩夜重型帆船實作航行，自高雄港航向小琉球，再返航高雄。圖片提供/中華民國童軍總會
中華民國童軍總會主辦羅浮童軍重型帆船航海訓練研習，羅浮童軍與青年服務員參與三天兩夜重型帆船實作航行，自高雄港航向小琉球，再返航高雄。圖片提供/中華民國童軍總會

中華民國童軍總會主辦白海豚計畫羅浮童軍重型帆船航海訓練研習，5月15日至17日在高雄舉行，全台羅浮童軍與青年服務員，參與三天兩夜重型帆船實作航行，自高雄港航向小琉球，再返航高雄，進行一場融合海洋教育、冒險探索、團隊合作與青年領導培育的航海挑戰。

這項青年航海訓練是由中華民國童軍總會與總會羅浮暨青年委員會、海童軍旗艦共同主辦，活動以「Sailing Rover」為核心理念，結合航海技術訓練、海事安全、風險管理與社會情緒學習等內容，青年在真實海域環境學習判斷、溝通與合作。參與學員實際操作重型帆船，透過輪值制度擔任舵手、瞭望、通信、帆手等角色，體驗航海任務每項分工的重要，面對海象與天候變化時，學習冷靜應對與共同決策。

這次訓練出動三艘重型帆船進行航行課程，由專業船長、教練及海童軍團隊帶領。課程包含航海安全講習、VHF無線電通聯、海圖判讀、繩結與繫纜操作、升降帆訓練、人員落水救援演練、跨海航線規畫及近海長距離航行。

學員也將在高雄市鼓山國小及屏東縣白沙國小宿營與營地生活，透過團體生活深化情誼，藉由每日航海日誌與反思討論，將海上經驗轉化為自我成長與領導學習。童軍總會表示，希望青年不只是搭船出海，是真正理解海洋，尊重海洋，在挑戰中培養責任感，與面對未知的勇氣。

中華民國童軍總會理事長高國倫勉勵青年，乘風破浪，帶著台灣走向國際，期許青年透過海洋教育，培養國際視野與冒險精神。總會羅浮暨青年委員會主委何張銘說，人生偶爾會遇到逆風，更重要的是學會如何逆風而上，鼓勵所有學員航行過程中學習堅持、合作與突破自我。

童軍總會感謝高雄市政府教育局、高雄市政府童軍教育發展中心、高雄市童軍會、屏東縣童軍會及各協力單位共同支持，攜手打造青年冒險教育平台，陪伴青年從港灣啟航，勇敢航向世界。

小琉球 青年 高雄

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