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拆解育兒情緒地雷 學者：教導孩子前先照顧好自己

中央社／ 台北15日電

2026親職教育論壇今天登場，清大幼教系教授周育如建議父母們，在教導孩子前，要先照顧好自己，從規律運動、健康飲食等方面著手，增加腦源性神經營養因子，拆解育兒情緒地雷。

2026親職教育論壇在台北登場，吸引300多名民眾參與，現場座無虛席，主辦單位邀請多名教育專家，分別從家長自身的情緒修復、孩子的心理韌性、親子共讀等主題切入。

清華大學幼兒教育系教授周育如在專題演講中，分享父母情緒的修復與重建方式。她提到，教養孩子的方式，受到原生家庭、婚姻關係影響，可能會傳承長輩們的模式，也可能會想辦法修正；而與配偶的良好關係，不只是育兒上有無「神隊友」，也能獲得更多的滋養、減少生心理的耗損。

周育如表示，首要任務還是「先照顧好自己」。學界提出腦源性神經營養因子（BDNF），是一種大腦中豐富的蛋白質，是神經元存活、生長、分化的營養劑，能提升記憶、情緒；增加BDNF的要素，包含規律運動、健康飲食、持續學習和充足睡眠，情感關係只是其中一部分，因此不需要一直困在情感關係中。

周育如建議有育兒困擾的父母，可透過改善運動、飲食習慣，好好照顧好自己；也可試著透過寫日記等方式，不用急著每天反思，而是累積一段時間後再回頭看，找出自己的生氣、難過的模式，進而拆解情緒的地雷。

台灣師範大學健康促進與衛生教育系教授李思賢指出，現代父母的一大煩惱是孩子使用3C，尤其台灣科技發達、網速快，更是一個「危險因子」。家長必須找到「彌補因子」，例如透過親子共讀、一起運動和遊戲，找到一些東西可以取代3C的快樂。

輔仁大學兒童與家庭系副教授涂妙如則提到，約3成的孩子從來沒有或幾乎沒有親子共讀的經驗。研究顯示，親子共讀與孩童情緒能力的成長呈「正相關」，不僅要「贏在起跑」，年紀越小開始越好，也要「贏在堅持」，持續維持親子共讀的習慣，「讀得早是禮物，陪得久是祝福。」

育兒 台北 原生家庭

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