香港作家董啟章新小說 AI續寫探索寫作新可能
香港作家董啟章最新長篇小說「物種源始・貝貝重生：消失的可能世界」，以27萬字刻畫一個現實與虛構邊界逐漸消融的世界，其中有多達3萬字以AI協作續寫，持續探索寫作的新可能。
根據聯合文學出版社提供出版訊息，本書為董啟章「自然史三部曲」的第3部，前兩部分別為「天工開物．栩栩如真」、「時間繁史．啞瓷之光」，並於2010年完成第3部的上篇「物種源始・貝貝重生之學習年代」50萬字，下篇遲遲未能問世。
根據董啟章的說法，下篇來回刪修7次後於2014年放棄，之後反倒以一年一本的速度完成「精神史三部曲」和另3部長篇小說，此次借助與ChatGPT合作補足3萬字（AI協作處均明確標示），終於完成下篇，了結陳年心事。
學者、聯合文學「當代華文小說家」書系主編范銘如，在為此書撰寫超過萬字的序論中表示，董啟章使用AI續寫小說，符合他一貫 「反人類中心主義」的態度，董啟章認為非人客體（如AI）並非無活性，而是積極與人類文化纏繞相成的狀態。
董啟章在本書前言「漫長的告白」表示，21世紀已經過去了4分之1，但在文學領域裡看不見任何新事物，「有新題材，但沒有新形式。大家都在懷緬二十世紀的風光，努力地保育舊價值。這非常值得敬佩，但這是退行，不是前進」。
董啟章也指出，這本書希望問3個問題，何謂「作者」、何謂「作品」、何謂「書」，是一次「完全自我解構」，不經過這一關，「我們對文學和寫作不會有新的理解，也不會發現新的可能。但是，經過了這一關，自我也不再存在。至少，不會以本來的形態存在。」
董啟章說，他要告別的不只是這本「未完成的書」，也是未完成這本書的自己。
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