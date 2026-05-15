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「育兒津貼提高至1.5萬」幼教團體喊話：正視年輕家庭育兒壓力

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
中華民國幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、中華國際幼兒文教總會、中華民國兒童教保聯合總會等團體今天共同呼籲政府提高育兒津貼、推動補助平權、發放育兒幣、打造友善育兒環境，以及建立跨部會少子化國家戰略。圖／幼教聯合總會提供
中華民國幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、中華國際幼兒文教總會、中華民國兒童教保聯合總會等團體今天共同呼籲政府提高育兒津貼、推動補助平權、發放育兒幣、打造友善育兒環境，以及建立跨部會少子化國家戰略。圖／幼教聯合總會提供

少子化持續加劇，全國多個幼教及教保團體今天共同召開記者會表示，第一線幼教現場每天陪伴孩子成長，也最能感受家長在高房價、高物價與教育成本下的沉重壓力，呼籲政府正視年輕家庭育兒壓力，提高育兒津貼逐步到每月1萬5000元，並落實補助平權。

中華民國幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、中華國際幼兒文教總會、中華民國兒童教保聯合總會等團體今天共同呼籲政府提高育兒津貼、推動補助平權、發放育兒幣、打造友善育兒環境，以及建立跨部會少子化國家戰略。

根據教育部規定，現行育兒津貼第1胎每月5000元、第2胎每月6000元、第3胎以上每月7000元。申請資格為2歲以上至入國民小學前，未就讀公立、非營利、準公共幼兒園，且未領取衛福部托育補助者。

中華民國幼教聯合總會總會長葉若蕎表示，應提高育兒津貼逐步到每月1萬5000元，並落實補助平權，不只是經濟補助，更能讓年輕家庭感受國家支持與育兒安全感的重要政策。當家庭面對高房價、高物價、托育與教育成本壓力時，政府應透過更有感的育兒支持措施，減輕家庭負擔。

葉若蕎說，育兒政策應落實「補助跟著孩子走」的公平原則，不論家庭選擇何種照顧方式，都應獲得公平支持，不該因育兒方式不同而受到差別待遇。政策應回歸家長育兒自由選擇權，讓家庭能依孩子需求選擇最適合的照顧方式。

團體呼籲，政府應借鏡韓國近年將少子化提升為「國家生存戰略」的改革方向，不再只停留於單純補助，而應整合教育、托育、住宅、勞動、交通、財政及社會福利等跨部會資源，從根本改善年輕家庭對未來的不安全感。

育兒津貼 幼教 教育部

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