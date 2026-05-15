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國中會考下午3時看考場 教育部籲睡飽、平常心
攸關18萬多名考生升學的國中教育會考，將於16日及17日登場，今天下午3時到5時開放看考場。教育部提醒考生在最後衝刺階段，應吃飽睡飽，保持平常心，用最穩定的狀態上場。
115年國中教育會考（會考）總報名人數18萬2868人，在18個考區、231個考場應試。對許多國中應屆畢業生來說，會考是人生中第一次參與的重大考試，為了讓考生安心，主辦單位於今天下午3時至5時開放查看考場。
會考全國試務會透過新聞稿表示，考生今天可以進入考場學校、找尋應考的教室，但為維護環境品質，還不能進入教室中，只能在外察看。
教育部近日在臉書，以圖文請出4名「歷史大神」，包含孔子、牛頓、愛因斯坦、諸葛亮，從他們的智慧中，給予考生最後衝刺的建議。例如，愛因斯坦提醒：「時間是相對的，但交卷鈴是絕對的。」巧妙地轉換「相對論」概念，提醒考生掌握答卷時間。
教育部指出，會考是許多人第一次參加大型考試，緊張是很正常的，相信自己平常的努力，穩穩作答就很好。同時也建議家長多留意孩子的情緒，盡可能地給予支持與鼓勵。
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