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影視聽中心第3屆董監事名單出爐 褚明仁續任董事長

中央社／ 台北15日電

國家電影及視聽文化中心第2屆董監事將於5月18日屆滿，文化部今天宣布第3屆董監事人選，褚明仁續任董事長。文化部長李遠期待，能提升台灣影片修復專業的國際能見度。

根據文化部今天發布的新聞資料，第3屆董監事人選已依規定報請行政院核定。文化部長李遠特別感謝第2屆全體董監事的付出，為台灣影視聽文化資產的典藏、修復及研究建立穩固基礎，相信第3屆董監事能持續活化、推廣珍貴的電影、電視及廣播史文化資產，為影視聽中心開展新頁。

第3屆董事15位包含董事長褚明仁（續聘）、董事王時思（文化部政務次長/續聘）、杜政哲（影視編劇、導演）、杜篤之（聲色盒子有限公司創辦人）、吳宜璇（文化部影視及流行音樂發展司司長/續聘）、姜秀瓊（影視導演、編劇）、袁支翔（台灣新媒體暨影視音發展協會秘書長）、徐宜君（文化部常務次長/續聘）。

其他還有徐譽庭（影視編劇、導演）、陸小芬（資深演員）、陳儒修（國立政治大學廣播電視學系教授）、葉如芬（華文創及華能國際娛樂股份有限公司總監製）、聞天祥（台北金馬影展執行委員會執行長/續聘）、鄧蔚偉（資深媒體人/續聘）、賴靜嫻（寶島聯播網董事長）。

第3屆監事3位，包含吳美芍（文化部主計處處長/續聘）、林信和（律師）、高文宏（資誠會計師事務所榮譽資深顧問、電影監製）。

李遠指出，影視聽中心轉型為行政法人已6年，第2屆董監事為影視聽中心奠定以「屬於台灣、典藏時間、近用記憶」為重點發展方向，持續深化影視聽中心營運量能。同時董監事也貢獻各自專業領域網絡資源，積極協尋珍貴影視聽資產蹤跡，多次促成文物捐贈典藏，讓影視聽中心有更厚實的典藏底蘊。

李遠表示，影視聽中心團隊近幾年持續修復多部台灣經典影片，如「愛情萬歲」、「萬博追蹤」及「寂寞的十七歲」等，並將修復成果攜赴如威尼斯影展、柏林影展等重要國際影展參展播映，不僅收獲好評，更提升台灣修復專業的國際能見度。

李遠期盼，第3屆董監事接任後，持續協助影視聽中心藉由長期累積的豐富資源與專業能力，加速系統性的影片修復工作，並對外展示介紹、繼續走向國際。

文化部 李遠 行政院

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