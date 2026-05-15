印尼加查馬達大學校長訪台 促進與10校交流合作
印尼居台灣境外生來源國第2名，教育部邀請印尼加查馬達大學校長艾蜜莉亞（Ova Emilia）率團訪台，促進與高雄大學、宜蘭大學等10校交流合作，包含醫學、理工、農業等領域。
教育部今天發布新聞稿指出，加查馬達大學位於印尼日惹，為印尼歷史最悠久的國立研究型大學，在考古學、現代語言、會計與金融、英文文學、農業技術領域位列全球百大或前150名。
教育部邀請艾蜜莉亞一行人於5月4日到8日訪台，參訪中興大學、逢甲大學、陽明交通大學、政治大學等多所學校。
加查馬達大學最著名的是要求學生畢業前，必須深入偏鄉社會服務，每年派遣超過7000名學生到印尼各地，解決地方需求與挑戰。這次來台交流，也與台灣各校交流辦學經驗，希望能有更多師生交流、甚至雙聯學位的合作機會。
教育部指出，民國114年印尼在台學生總計1萬8740名，包含學位生1萬3957名，非學位生4783名，居境外生來源國第2。近年台灣與印尼各校簽訂了1337件學術交流協議，政府也提供40個華語獎學金名額、37個台灣獎學金名額給印尼，並補助19名華語教師赴印尼任教。
▪整理／115會考倒數1天！15日下午開放看考場 掌握文具規範、高分關鍵
▪遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒
▪幫女兒取名「娸」掀熱議！國文老師一看秒暈 內行曝真實字義超尷尬
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
▪國小老師未繳餐費打包剩食考績吃丙 主張「減少浪費」申訴遭駁回
▪文大碩班榜單驚見自家一級主管、正教授 工會點破1原因釀怪象
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。