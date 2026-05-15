印尼加查馬達大學校長訪台 促進與10校交流合作

印尼居台灣境外生來源國第2名，教育部邀請印尼加查馬達大學校長艾蜜莉亞（Ova Emilia）率團訪台，促進與高雄大學、宜蘭大學等10校交流合作，包含醫學、理工、農業等領域。

教育部今天發布新聞稿指出，加查馬達大學位於印尼日惹，為印尼歷史最悠久的國立研究型大學，在考古學、現代語言、會計與金融、英文文學、農業技術領域位列全球百大或前150名。

教育部邀請艾蜜莉亞一行人於5月4日到8日訪台，參訪中興大學、逢甲大學、陽明交通大學、政治大學等多所學校。

加查馬達大學最著名的是要求學生畢業前，必須深入偏鄉社會服務，每年派遣超過7000名學生到印尼各地，解決地方需求與挑戰。這次來台交流，也與台灣各校交流辦學經驗，希望能有更多師生交流、甚至雙聯學位的合作機會。

教育部指出，民國114年印尼在台學生總計1萬8740名，包含學位生1萬3957名，非學位生4783名，居境外生來源國第2。近年台灣與印尼各校簽訂了1337件學術交流協議，政府也提供40個華語獎學金名額、37個台灣獎學金名額給印尼，並補助19名華語教師赴印尼任教。