快訊

找到人了！擎天崗情侶野戰全程直播 轄區警方將通知到案說明

吃宵夜不只發胖這麼簡單！專科醫：睡前3小時吃東西還會增失智症風險

MLB／教頭證實鄧愷威「目前」就是先發 17日戰遊騎兵預計用球數曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

德名導楚特新作揭台灣民主韌性 多元社會看見希望

中央社／ 華沙15日專電
「Cooking Up Democracy」導演楚特（中間）、製片Dirk Manthey（右3）、製片黃惠偵（右2） 、攝影Robert Falckenberg（左3） 一起出席映後Q&A環節，與觀眾討論台灣民主。中央社
「Cooking Up Democracy」導演楚特（中間）、製片Dirk Manthey（右3）、製片黃惠偵（右2） 、攝影Robert Falckenberg（左3） 一起出席映後Q&A環節，與觀眾討論台灣民主。中央社

德國知名導演楚特最新紀錄片「Cooking Up Democracy」於13日在波蘭紀錄片影展上映。這部以台灣民主社會韌性為核心的作品，展現了台灣在威權下多元族群的生命力。導演在採訪中強調，台灣人應為自身展現的強大韌性與民主成就感到驕傲。

「Cooking Up Democracy」入選第23屆波蘭「Millennium Docs Against Gravity」（MDAG）影展，該影展是波蘭規模最大、歐洲第名列前茅的紀錄片盛會。

本片為2026年出品的紀錄片，作為「Cinema as aLaboratory V」計畫的一部分，由波德合作基金會（Polish-German Cooperation Foundation）資助，深入記錄了台灣如何將民主內化為日常實踐。

影片由台灣前數位發展部部長唐鳳擔任旁白，串聯起經營「雜草稍慢」茶館的Zo與Tiffany、同志諮詢熱線成員與其家人、「破曉咖啡」以及性平運動者等多方視角，勾勒出一個由酷兒、女性主義者與社會創新者共同編織的社會。

導演楚特（Monika Treut）與台灣的緣分可追溯至2002年，當時她受邀參加台灣女性影展，執導的作品《母老虎飛飛飛》成為史上首部由德國與台灣共同出品的長片。

20多年來，楚特透過密集的影視創作與台灣建立了深厚的人脈，從初次結識的影視前輩到2026年新作中認識的年輕行動者，這些跨世代的友誼讓她得以更深刻地體察台灣社會的轉型。

對她而言，重返台灣拍攝紀錄片不只是創作，更是一次深入了解這座島嶼如何在全球政治孤立中，依然保有強大民主動能的過程。

楚特在接受中央社專訪中指出，這部片在不同國家的放映反饋呈現顯著差異。先前在瑞士蘇黎世放映時，觀眾多從「娛樂性」與「幽默感」的角度看待片中的公民運動；但在地緣政治前線的波蘭，華沙觀眾的反應則相對嚴肅。

楚特分析，這反映了波蘭民眾因身處俄羅斯威脅邊緣，對台灣處境有著更高的共鳴與理解。

身為德國人，楚特對歐美與台灣做了深刻對照。她坦言，在歐美等「老牌民主國家」，她看到的是民主倒退與疲態，德國人顯得「有些軟弱，且總是充滿恐懼或憤怒」。

相較之下，台灣在選舉與公民運動中展現的活力，讓她看到了民主的另一種可能。楚特表示，她在台灣找到了民主的希望。

她特別呼籲台灣人：「不要再覺得自己只是這座小島上的小國家，台灣人應該為這座島嶼、為你們的成就、台灣精神與韌性感到無比驕傲。台灣是這個星球上最具韌性的國家之一。」

楚特也在訪談中透露，「Cooking Up Democracy」預計今年9月在台上映。

波蘭 德國 歐洲

延伸閱讀

直視恐懼 導演曹仕翰願台灣人在自由中成為自己

巴黎特映大濛加座談 法國觀眾認識台灣歷史艱難一面

左撇子女孩瑞典上映 觀眾印象深刻很想到台灣玩

民進黨創黨40周年系列活動曝光 推紀錄片、音樂會

相關新聞

搶師大戰／國中小大開缺 今年教甄成「上岸最好時機」

中小學師資荒快速擴大，今年從台北市、新北市到花蓮都在搶老師，資訊科技與理化最缺，某縣市國中教甄開缺更是去年的三倍。退休潮等三大原因推升缺額，教甄窄門鬆動，準教師想「上岸」機不可失，如何選擇最有利的縣市應試，口試怎麼準備？教甄輔導專家揭報考策略。

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

教育部近年大力推動公共化及準公共幼兒園，衝平價教保數量，減輕家長育兒負擔。監察院日前公布調查，指全國仍有58個行政區平價教保服務機會率未達八成，台中、新竹市、新北都被點名。幼教團體卻指出，若以此數據推論必須再增設園所，恐會失準，不如把資源用於支持家庭。

創台灣第一個手語劇團 「顧爸」顧玉山獲首屆台灣手語貢獻獎

為表彰致力於台灣手語傳承、復振與發展的貢獻者，文化部自今（2026）年首度辦理「臺灣手語貢獻獎」，今日公布首屆得主，由長期投入建構台灣手語主體文化的先驅顧玉山獲獎。文化部表示，文化部將於6月13至14日在臺南國家美術館舉辦「2026第三屆國家語言發展會議」，並於13日當天辦理「臺灣手語貢獻獎」，期盼持續共創及落實「語言平權的多語社會」。

幫女兒取名「娸」掀熱議！國文老師一看秒暈 內行曝真實字義超尷尬

國文老師發現有父母為女兒取名「娸」，該字含有「醜化、詆毀」的意義，引發網友關注。老師提醒，取名時需查字典以避免美好祝願變反效果，並探討了漢字字義的重要性。

補教名師陳建宏辭世…投入化學教育逾30年 學生憶講義超神、教學風格幽默

連鎖補教品牌「陳建宏化學」創辦人、補教名師陳建宏5月10日辭世，享壽68歲。他投入化學教育超過30年，教學足跡遍及全台，培養出無數優秀人才，如今逝世消息傳出，不僅震驚補教界，也讓許多曾受其指導的學生感到不捨。

談軍購遭教育部提醒「應謹守分際」 北一女師區桂芝怒轟不妥就修法…自曝將退休

北一女教師區桂芝日前表態反對對美軍購，引發熱議。教育部更稱教育工作者應本於專業並謹守分際。區今受訪反嗆，自己是下班時間以民眾身分發表看法，沒有違反「教師法」，且言論也都符合「憲法」規範，若教育部覺得有任何不妥可以修法，更自曝自己將要退休盼不繼續讓學校有太多紛擾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。