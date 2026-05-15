德名導楚特新作揭台灣民主韌性 多元社會看見希望

德國知名導演楚特最新紀錄片「Cooking Up Democracy」於13日在波蘭紀錄片影展上映。這部以台灣民主社會韌性為核心的作品，展現了台灣在威權下多元族群的生命力。導演在採訪中強調，台灣人應為自身展現的強大韌性與民主成就感到驕傲。

「Cooking Up Democracy」入選第23屆波蘭「Millennium Docs Against Gravity」（MDAG）影展，該影展是波蘭規模最大、歐洲第名列前茅的紀錄片盛會。

本片為2026年出品的紀錄片，作為「Cinema as aLaboratory V」計畫的一部分，由波德合作基金會（Polish-German Cooperation Foundation）資助，深入記錄了台灣如何將民主內化為日常實踐。

影片由台灣前數位發展部部長唐鳳擔任旁白，串聯起經營「雜草稍慢」茶館的Zo與Tiffany、同志諮詢熱線成員與其家人、「破曉咖啡」以及性平運動者等多方視角，勾勒出一個由酷兒、女性主義者與社會創新者共同編織的社會。

導演楚特（Monika Treut）與台灣的緣分可追溯至2002年，當時她受邀參加台灣女性影展，執導的作品《母老虎飛飛飛》成為史上首部由德國與台灣共同出品的長片。

20多年來，楚特透過密集的影視創作與台灣建立了深厚的人脈，從初次結識的影視前輩到2026年新作中認識的年輕行動者，這些跨世代的友誼讓她得以更深刻地體察台灣社會的轉型。

對她而言，重返台灣拍攝紀錄片不只是創作，更是一次深入了解這座島嶼如何在全球政治孤立中，依然保有強大民主動能的過程。

楚特在接受中央社專訪中指出，這部片在不同國家的放映反饋呈現顯著差異。先前在瑞士蘇黎世放映時，觀眾多從「娛樂性」與「幽默感」的角度看待片中的公民運動；但在地緣政治前線的波蘭，華沙觀眾的反應則相對嚴肅。

楚特分析，這反映了波蘭民眾因身處俄羅斯威脅邊緣，對台灣處境有著更高的共鳴與理解。

身為德國人，楚特對歐美與台灣做了深刻對照。她坦言，在歐美等「老牌民主國家」，她看到的是民主倒退與疲態，德國人顯得「有些軟弱，且總是充滿恐懼或憤怒」。

相較之下，台灣在選舉與公民運動中展現的活力，讓她看到了民主的另一種可能。楚特表示，她在台灣找到了民主的希望。

她特別呼籲台灣人：「不要再覺得自己只是這座小島上的小國家，台灣人應該為這座島嶼、為你們的成就、台灣精神與韌性感到無比驕傲。台灣是這個星球上最具韌性的國家之一。」

楚特也在訪談中透露，「Cooking Up Democracy」預計今年9月在台上映。