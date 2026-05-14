統測放榜後該怎麼選校系？人力銀行統計身價最高學群

統測成績將於15日公布，四技二專志願選填隨即展開，技職生薪資競爭力再度成為家長與學生關注焦點。104人力銀行大數據顯示，技職體系在地球與環境、數理化等學群表現強勁，薪資前段班的科大占比甚至超越普大，打破「讀技職起薪低」的傳統刻板印象，顯見具備實務經驗與跨領域能力，已成為技職人才在職場突圍的關鍵。

104人力銀行分析人才履歷與薪資資料庫發現，若以畢業生首份工作起薪中位數排序，地球與環境學群的表現最為亮眼。技職大學在該學群整體學校占比為34%，但在薪資前段班中的占比卻躍升至60%。104人力銀行職涯永續長王榮春指出，綠領、環保相關職務高度重視現場實作、法規熟悉度及專業證照，這正是技職教育的強項 。

例如一名萬能科大環境工程系畢業生，在累積廢水處理與污染申報經驗，並取得多張環保證照後，年薪已達85萬元。數理化學群亦展現翻轉之勢，技職大學在該學群整體占比僅6%，但在薪資前段班卻占有14%，顯示化材、製程與半導體相關職務，極度依賴技職體系強調的實驗室操作與產學合作經驗。

技職人才的高薪之路，往往在求學階段就已奠定基礎。王榮春觀察，許多高薪人才在學生時期便投入實習、競賽或企業專案。一名臺科大機械工程背景的工程師，曾於高職時期奪下機器人競賽全國第一，並在實習中累積產線改善實務，後續轉往半導體設備商發展，年薪已達200萬元 。

除了深耕專業技術，「跨域能力」更是創造薪資差異化的祕訣。資料顯示，南台科大電機背景人才憑藉日文檢定N1實力，赴日擔任金融系統工程師，年薪超過新台幣330萬元；亦有明新科大電子系友修習金融課程後，成功轉戰銀行消金業務，年薪上看200萬元。

面對即將到來的志願選填，王榮春建議，學生應跳脫「普大或科大」的二分法思維，轉而關注科系的產業連結度與實習機會，在考量經濟適性的同時，也應兼顧性格適性，方能建立長遠的職涯競爭優勢。