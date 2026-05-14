快訊

台積電收高50元拉動台股收漲377點 記憶體及MLCC強勢亮眼

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

疫情時代後孩子都不愛閱讀？全球消失的親子共讀日常

聽新聞
0:00 / 0:00

統測放榜後該怎麼選校系？人力銀行統計身價最高學群

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

統測成績將於15日公布，四技二專志願選填隨即展開，技職生薪資競爭力再度成為家長與學生關注焦點。104人力銀行大數據顯示，技職體系在地球與環境、數理化等學群表現強勁，薪資前段班的科大占比甚至超越普大，打破「讀技職起薪低」的傳統刻板印象，顯見具備實務經驗與跨領域能力，已成為技職人才在職場突圍的關鍵。

104人力銀行分析人才履歷與薪資資料庫發現，若以畢業生首份工作起薪中位數排序，地球與環境學群的表現最為亮眼。技職大學在該學群整體學校占比為34%，但在薪資前段班中的占比卻躍升至60%。104人力銀行職涯永續長王榮春指出，綠領、環保相關職務高度重視現場實作、法規熟悉度及專業證照，這正是技職教育的強項 。

例如一名萬能科大環境工程系畢業生，在累積廢水處理與污染申報經驗，並取得多張環保證照後，年薪已達85萬元。數理化學群亦展現翻轉之勢，技職大學在該學群整體占比僅6%，但在薪資前段班卻占有14%，顯示化材、製程與半導體相關職務，極度依賴技職體系強調的實驗室操作與產學合作經驗。

技職人才的高薪之路，往往在求學階段就已奠定基礎。王榮春觀察，許多高薪人才在學生時期便投入實習、競賽或企業專案。一名臺科大機械工程背景的工程師，曾於高職時期奪下機器人競賽全國第一，並在實習中累積產線改善實務，後續轉往半導體設備商發展，年薪已達200萬元 。

除了深耕專業技術，「跨域能力」更是創造薪資差異化的祕訣。資料顯示，南台科大電機背景人才憑藉日文檢定N1實力，赴日擔任金融系統工程師，年薪超過新台幣330萬元；亦有明新科大電子系友修習金融課程後，成功轉戰銀行消金業務，年薪上看200萬元。

面對即將到來的志願選填，王榮春建議，學生應跳脫「普大或科大」的二分法思維，轉而關注科系的產業連結度與實習機會，在考量經濟適性的同時，也應兼顧性格適性，方能建立長遠的職涯競爭優勢。

人力銀行 薪資 科大

延伸閱讀

善用校務研究與教育資料整合 厚植大學生就業力

技職秀實力！彰化秀水高工進修部學生考取室內配線甲級、全台第139人

中國科技大學 培養AI跨域關鍵力

台大外文畢業年薪僅50萬？他崩潰喊「被嫌沒經歷」 網揪1細節疑造假

相關新聞

搶師大戰／國中小大開缺 今年教甄成「上岸最好時機」

中小學師資荒快速擴大，今年從台北市、新北市到花蓮都在搶老師，資訊科技與理化最缺，某縣市國中教甄開缺更是去年的三倍。退休潮等三大原因推升缺額，教甄窄門鬆動，準教師想「上岸」機不可失，如何選擇最有利的縣市應試，口試怎麼準備？教甄輔導專家揭報考策略。

幫女兒取名「娸」掀熱議！國文老師一看秒暈 內行曝真實字義超尷尬

國文老師發現有父母為女兒取名「娸」，該字含有「醜化、詆毀」的意義，引發網友關注。老師提醒，取名時需查字典以避免美好祝願變反效果，並探討了漢字字義的重要性。

創台灣第一個手語劇團 「顧爸」顧玉山獲首屆台灣手語貢獻獎

為表彰致力於台灣手語傳承、復振與發展的貢獻者，文化部自今（2026）年首度辦理「臺灣手語貢獻獎」，今日公布首屆得主，由長期投入建構台灣手語主體文化的先驅顧玉山獲獎。文化部表示，文化部將於6月13至14日在臺南國家美術館舉辦「2026第三屆國家語言發展會議」，並於13日當天辦理「臺灣手語貢獻獎」，期盼持續共創及落實「語言平權的多語社會」。

補教名師陳建宏辭世…投入化學教育逾30年 學生憶講義超神、教學風格幽默

連鎖補教品牌「陳建宏化學」創辦人、補教名師陳建宏5月10日辭世，享壽68歲。他投入化學教育超過30年，教學足跡遍及全台，培養出無數優秀人才，如今逝世消息傳出，不僅震驚補教界，也讓許多曾受其指導的學生感到不捨。

談軍購遭教育部提醒「應謹守分際」 北一女師區桂芝怒轟不妥就修法…自曝將退休

北一女教師區桂芝日前表態反對對美軍購，引發熱議。教育部更稱教育工作者應本於專業並謹守分際。區今受訪反嗆，自己是下班時間以民眾身分發表看法，沒有違反「教師法」，且言論也都符合「憲法」規範，若教育部覺得有任何不妥可以修法，更自曝自己將要退休盼不繼續讓學校有太多紛擾。

以行動溫暖社會 台南7學子榮獲台新青少年志工菁英獎

第26屆「台新青少年志工菁英獎」台南共有7位獲獎學生，今由市長黃偉哲頒獎表揚，並肯定新世代用熱情點亮社會。南市教育局表示，今年以「BE THE LIGHT 認真的你，閃閃發光」為核心理念，台南學生在全國評選中脫穎而出，展現從在地關懷到國際援助的多元公民行動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。