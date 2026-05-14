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玉管處攜手泓德能源 保育黃喉貂、推廣環境教育

中央社／ 南投縣14日電

保育類野生動物黃喉貂是台灣特有亞種，玉管處與泓德能源合作展開黃喉貂保育及環境教育推廣，包含加強大眾對黃喉貂生態價值的正確認識，擴大生物多樣性保護的社會影響力。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，黃喉貂主要分布海拔300到3900公尺原始森林，以中海拔最常見，雜食性，有亮黃皮毛、靈活身形及獨特雄性合作狩獵行為，幼貂育幼期可達1年以上，是維持生態平衡與控制物種數量關鍵角色。

玉管處說，保護黃喉貂是維護台灣自然環境責任，也是促進整體生態系統健康發展指標，為實踐企業永續發展與生物多樣性保育，玉管處昨天與泓德能源科技股份有限公司簽合作備忘錄，開啟雙方在黃喉貂保育、環境教育推廣深度合作。

玉管處表示，未來合作重點包含提升生態認知、加強社會大眾對黃喉貂生態價值正確認識、宣導禁餵食與減少人為干擾重要性；環境教育推廣及透過教育活動提高公眾對生物多樣性保護關注，希望透過公部門與企業合作共同努力，喚起民眾環境保護意識。

玉山國家公園 泓德能源

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