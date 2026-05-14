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創台灣第一個手語劇團 「顧爸」顧玉山獲首屆台灣手語貢獻獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部首屆「臺灣手語貢獻獎」由長期投入建構台灣手語主體文化的先驅顧玉山獲得。圖／文化部提供
文化部首屆「臺灣手語貢獻獎」由長期投入建構台灣手語主體文化的先驅顧玉山獲得。圖／文化部提供

為表彰致力於台灣手語傳承、復振與發展的貢獻者，文化部自今（2026）年首度辦理「臺灣手語貢獻獎」，今日公布首屆得主，由長期投入建構台灣手語主體文化的先驅顧玉山獲獎。文化部表示，文化部將於6月13至14日在臺南國家美術館舉辦「2026第三屆國家語言發展會議」，並於13日當天辦理「臺灣手語貢獻獎」，期盼持續共創及落實「語言平權的多語社會」。

2019年《國家語言發展法》公布施行，台灣手語正式列入國家語言，在法律層面獲得與臺灣各固有族群使用的自然語言同樣平等地位。文化部今年起設立「台灣手語貢獻獎」，期盼表彰聾人族群傳承生命價值、傳遞文化認同，是台灣重要的多元文化資產，翻轉「聾是身體缺陷」的刻板印象，讓大眾看見「視覺語言」的生命力。

評審團表示，顧玉山是台灣手語界的國寶，長期深入研究台灣手語來源與語法結構，以自身之力在全國各地奔走與聾人們進行交流推動手語傳襲，在台灣手語發展上具備長期與深遠的影響力。他投入橫跨近半世紀，見證並推動台灣手語由萌芽走向發展的關鍵歷程。

幼時因病聽力受損的顧玉山，在聾人圈被親切稱為「顧爸」，1977年創立台灣第一個手語劇團「台北聾劇團」並擔任團長，1978年成立中華民國聾人手語研究會（中華民國聾人協會前身），深入不同區域的聾人社群，探索研究符合意源及視覺語言邏輯的台灣手語。

在那段手語被視為無障礙輔助工具的年代，顧玉山便主張聾人並非聽力受損的殘障者，而是一個屬於以手交心，以手表達事物與想法的少數語言族群。

顧玉山曾在國家語言發展會議感性分享，從小在聾校長大的他，直到跨入大學後，才驚覺聾人文化與聽人社會之間，存在著如同身處異國般的文化價值衝擊。他觀察到聽人習慣以「聲音」構築世界，而聾人則是透過肢體、表情與空間位移來「說故事」，這種對文化差異的敏銳自覺，促使他致力破除以聽人為主的社會對「聾」的負面標籤，主張「聾人有自己的歷史定位」，希望在無聲的時空裡，勾勒出聾人族群最深刻的尊嚴。

●「2026第三屆國家語言發展會議」將於6月13日至14日於台南國家美術館舉辦。相關資訊請見「2026第三屆國家語言發展會議」官網https://nldc.moc.gov.tw/home/zh-tw。

文化部 手語 臺南

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