百大文化基地創作徵選 郭怡美書店、水里蛇窯入畫
文化部首次舉辦「百大百藝影音暨圖文創作徵選」，獲獎名單今天出爐，來自全台學子發揮創意巧思，包括郭怡美書店、水里蛇窯、猴硐礦工文史館等「百大基地」都入畫、入鏡。
根據文化部發布新聞稿，文化部為鼓勵國小至高中學生前往「百大文化基地」參訪，特別舉辦這項活動，共計有327件作品報名，遍及全國22縣市學生，最終選出2類8組共計70件獲獎作品，展現新世代對台灣文化場域的獨到詮釋。
其中圖文類國小中低年級組的特優作品，以「水里蛇窯陶藝文化園區」為主題，聚焦小朋友在陶藝製作時認真的表情模樣，非常討喜可愛；高中組特優作品繪製「郭怡美書店」，透過細節與光影，使空間帶有時間厚度，畫面如電影場景。
影音類國小中高年級組特優「猴硐礦工文史館」中，以手繪圖畫豐富礦工爺爺奶奶講述的生命故事，更動人的是兩個世代之間真實互動，最後以學生手繪礦工爺爺的肖像作為收尾；高中組特優作品「東引中路客廳」將手繪動畫元素融入實拍影像之中，為作品增添有趣且富有溫度的視覺語彙。
文化部將於23日在國家鐵道博物館大禮堂，舉辦頒獎典禮暨百大文化基地IP發表，同時於22至28日展出獲優作品，相關資訊詳見官網https://sites.google.com/view/114bdby。
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