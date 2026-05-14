國中教育會考16、17日登場 明天開放看考場注意事項一次看

115年國中教育會考將於5月16、17日舉行，全國18萬餘考生分別在18個考區、231個考場應試。教育部表示，明天5月15日考前一天下午3時至5時開放看考場，但為維護試場環境品質，查看時不得進入試場，也提醒考生注意考場位置和交通狀況，應考當天及早出門，避免交通壅塞。

全國試務會提醒，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章規定，考試時遵守試場規則。例如，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，廠牌標誌除外，惟數字不可有根號，請考生特別注意，以免違規。

另外，若於答案卡、答案卷上做標記或顯示身份，或違反試場規則、秩序，情節輕微者。五科記該科違規1點，寫作測驗扣一級分。且以上均為歷年違規大宗，請考生務必注意。

於考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

於考試期間，亦不得隨身放置非應試用品，非應試用品包括妨害考試公平用品，或具傳輸、通訊、錄影、照相、計算或發聲功能物品，例如行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等穿戴式裝置，計算機、電子辭典、多媒體播放器材、時鐘、鬧鐘、電子鐘、呼叫器、收音機等，無論是否使用或發出聲響，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

教育部特別呼籲，5月16、17日考試期間，各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。若無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。