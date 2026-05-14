台灣作家陳思宏赴斯洛伐克演講 深化中歐讀者理解台灣文化

台灣作家陳思宏12日訪問斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦，並舉辦演講與「鬼地方」捷文譯本簽書會，成功吸引當地文學界、出版界、台灣研究者與讀者參與，深化中歐讀者對台灣文化與社會脈絡的理解。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，陳思宏分別在卡梅尼亞斯大學（Comenius University）台灣研究中心及布瑞克（BRAK）出版社舉辦2場演講與其著作「鬼地方」捷文譯本簽書會。

陳思宏於座談中分享「鬼地方」的創作背景，說明如何藉由家族記憶、地方文化與返鄉經驗，描繪台灣鄉鎮社會中的情感連結與歷史記憶，並與現場讀者就台灣文學、身分認同及跨文化閱讀等議題深入交流。

讀者對作品中呈現的家族關係、地方社會與邊緣經驗表現高度興趣，並踴躍提問，討論氣氛熱烈。

駐斯洛伐克代表李南陽以及多位僑胞、打工度假青年、學生到場參與活動。現場互動熱絡、歡聲笑語不斷，展現台灣文學作品跨越語言與文化的感染力。

「鬼地方」為陳思宏近年最具代表性的長篇小說，以彰化永靖為背景，透過家族記憶、地方歷史與返鄉經驗，描寫個人在成長與遷徙過程中面對的情感與認同課題。

「鬼地方」融合地方文化書寫、黑色幽默與魔幻寫實風格，自出版以來廣受各界關注，並已售出多國語言版權。「鬼地方」捷文版獲台灣文化部「翻譯出版獎勵計畫」支持，並於5月在捷克與斯洛伐克多座城市展開巡迴推廣活動。

台灣作家陳思宏（右4）12日訪問斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦，舉辦演講與「鬼地方」捷文譯本簽書會，吸引當地文學界、出版界、台灣研究者與讀者參與。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社