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教授報考救系所？學界：會念完嗎

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

文化大學一級主管、系主任、教授等報考自家研究所碩士班，引發高教界議論。學界認為，若一系所真的註冊率不佳，多是請學士班學生留在原校讀碩士班，鮮少由正教授親自出馬，畢竟系所的就學穩定率也很重要，正教授出馬考碩士班，「真的會去讀嗎？」

中原大學前教務長、資管系教授皮世明表示，如果系所註冊率不佳，通常學校多會寄信給校友，鼓勵校友回來充電，報考碩士在職專班或一般碩班，或鼓勵學士班學生留在原校讀碩班。若真的要鼓勵職員，也是鼓勵尚無碩士學歷的行政人員，比較妥適，要求一級主管跟教授去考不免有些奇怪，也很少見。

一名私校高層也說，除了註冊率、報考人數等數字外，還有一個要點是就學穩定率。正教授考碩士班，評估多是讀不完或休學，換句話說，即便前端招生數字面子有了，就學穩定率也不會太好看。

高教工會研究員陳柏謙則表示，近年不少私校都採用報考人數、註冊率等，當作一系所是否可以續存的依據，過去也曾發生某校系友為了救系，發動「大家來報考」運動，也確實拉抬了當年的數字。

陳柏謙表示，文大近二、三年正在執行系所整併，招生指標就可能影響系所續存，評估就是有壓力才出此下策，但是只能說「不忍卒睹」。

但陳柏謙也提到，教育其實很難每年都跟市場需求扣合，招生一定有起伏，呼籲學校，辦教育是「長跑」，不應以一兩年的招生表現就決定科系的存亡，且高等教育還是需要更多公共資源挹注，相對冷門的科系才有底氣應對市場衝擊。

註冊率 中原大學 資管系

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