美化數字？文大碩班放榜 赫見自家教授職員
大學碩士班筆試近日陸續放榜，但有文化大學教職員向本報指出，不僅招生組「鼓勵」教職員工報考自家研究所，今年文大碩班榜單中更驚見校內一級主管、系主任、正教授等名列其中。教師質疑，一級主管與系主任、所長等都已經是博士，還報考任職學校的碩士實在罕見；私校工會則認為，目的就是為了維持好看的註冊率。
仔細比對文大一一五學年碩士班招生榜單，不僅有校內一級主管取得商學院科系備取資格，也有兩名正教授取得商學院科系的正取生資格，甚至還有系主任跨考外語學院科系碩班，並獲正取。教職員工報考人數總計有八人。
文大一名教師指出，校內教職員日前幾乎都有收到招生組通知，指碩士班考試正開放報名中，鼓勵教職員自我投資、回頭報考碩士班；校內高層也曾在主管會議等場合明示、暗示，要求系所主管互相幫忙，就是要讓報部的招生數字不致於太難看。
該名教師談到，正教授都已具備博士學位，鮮少人還會願意報考碩士，評估是系所主管、教授有招生壓力，又不好意思強迫部屬報名只好親自出馬，但榜單讓不少校內教師看了很難受，覺得教授為了衝招生，只好自己去當考生。
私校工會理事長尤榮輝直言，私立大學校院「鼓勵」教職員報考自家研究所，這種怪象早已行之有年，主要目的當然是少子化後為了維持好看的註冊率，好讓博碩士班得以續命。
尤榮輝說，雖現行沒有任何法令禁止這類招生行為，但司馬昭之心路人皆知，這類「學生」根本不是以求學為目的，大都是配合學校搶救系所而報考，不只浪費教育部補助款，也可能排擠其他有心向學的學生。這種高教亂象，教育部應加以規範並嚴懲。
文大表示，學校訂有獎勵教師、職員進修辦法，鼓勵教職員工跨域學習，尊重個人意願無強制要求，也非出於招生考量。
教育部則說，教職員工如符合報考資格者，雖得報考，但須注意利益迴避、不得偏頗。若學校以不合宜方式影響招生或註冊情形，致數據失真，將依法查處，絕不寬貸。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪北一女師區桂芝喊「零軍購」 教育部發聲： 言論應謹守分際
▪文大碩班榜單驚見自家一級主管、正教授 工會點破1原因釀怪象
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
▪老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子
▪碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：抱歉會請AI改進
▪外國人求救他竟回謝謝！胡志強「說出來讓他人痛苦」學英文 當上總統翻譯、外長
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。