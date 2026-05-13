補教名師陳建宏辭世…投入化學教育逾30年 學生憶講義超神、教學風格幽默
連鎖補教品牌「陳建宏化學」創辦人、補教名師陳建宏5月10日辭世，享壽68歲。他投入化學教育超過30年，教學足跡遍及全台，培養出無數優秀人才，如今逝世消息傳出，不僅震驚補教界，也讓許多曾受其指導的學生感到不捨。
陳建宏本名林泰興，以獨樹一格的教學風格聞名，曾任教於台北儒林、文城、陳立等知名補習班，也曾參與高中化學教科書主講與理化科教材編寫，擅長將複雜化學觀念轉化為生活化口訣、諧音記憶與幽默內容，幫助不少學生克服對化學的畏懼。從「建宏的漸漸法」到學生間流傳的「呂秀蓮口訣」，加上課堂中的即興互動與人生勉勵，都成為許多七、八年級生共同的求學回憶。
一名補教老師分享對陳建宏的印象，表示他幽默風趣、敢秀敢言，從聯考時代便逐漸建立鮮明教學風格，即使歷經多次課綱調整，仍堅持依自身理念去舖層教學，在補教界建立穩定且具代表性的品牌形象。他的講義與題目整理也極具個人特色，內容鋪陳完整、幾乎「滴水不漏」，學生只要完整練過一輪，基本分一定都能掌握，如今講義恐怕將成為「絕響」。
不少曾在「陳建宏化學」補習過的學生也紛紛哀悼，有人提到，自己原本在建中苦讀化學，成績始終只有70多分，補習後成績提升到90分以上；也有許多學生大讚陳建宏的講義「真的很神」，更形容他是化學補教界無人能取代的翹楚。
對於外界關心補習班後續運作，家屬也指出，「陳建宏化學」品牌未來將持續經營，讓老師的教育理念與精神繼續傳承下去。
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