幫女兒取名「娸」掀熱議！國文老師一看秒暈 內行曝真實字義超尷尬

替新生兒取名是不少父母相當重視的人生大事，許多人會尋求算命師或姓名學專家的建議，希望為孩子取個寓意吉祥的好名字。不過，若未進一步了解字義與用法，原本的美意也可能造成困擾。

一名國文老師近日在社群平台Threads發文分享，自己看到某個提供免費姓名分析及新生兒命名服務的帳號，得知對方替女兒取名使用「娸」字後，忍不住直呼「國文老師暈倒」，貼文一出也引發網友熱議。

根據教育部《重編國語辭典修訂本》記載，「娸」讀音同「七」，除可作為姓氏外，另有「醜化、詆毀」之意，典故出自《漢書》中的「故其賦有詆，娸東方朔」，意涵與一般家長期待賦予孩子的祝福有所落差。對此，該名老師也提醒家長，替孩子取名前務必查詢字典，確認字義與用法是否恰當。他直言，即使是委託算命師命名，也應自行再次檢視，避免因不了解字詞含意，讓原本寄託美好祝願的名字產生反效果。

有人透露，過去曾有同學名字中使用「殤」字，因帶有夭折之意，讓不少人感到不妥，也有網友表示，家中長輩曾提議用「囿」字替孩子命名，由於該字有侷限、受困的含義，也讓他忍不住直呼「是想讓小孩被困住嗎」？而針對「娸」字的字義，也有網友留言表示相當錯愕，直言「現在才發現，原來以前每次叫那位同學的名字，某種程度上都是在說她醜」，語氣中帶著尷尬與驚訝，意外掀起對姓名用字意涵的討論。

對此，網友們紛紛回應，「字義就是很重要」、「最喜歡演算法推給我這些國文小常識」、「我認真覺得，認為字義不重要，但又要在那邊算命取名字的人真的很好笑」、「文字是力量啊」、「每日一字，謝謝你讓我知道這個字的意思了」、「謝謝國文老師，長知識了」、「名字是父母給小孩的第一份禮物，一定要好好的查字義，把自己的心意放在裡面」、「算命師真的不能全信，一定要複查」。

不少網友也感嘆，現代人對漢字字義的重視程度逐漸降低，但在傳統文化中，取名後仍須敬告祖先，正是因為名字承載著對個體未來的期許與祝福。此外，也有內行人士提醒，部分帶有「女」字旁的漢字在古文語境中可能帶有貶義或特定歷史意涵，若未進一步查證便直接使用，恐對孩子造成不必要的誤解與影響，取名時仍應謹慎為之。