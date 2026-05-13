談軍購遭教育部提醒「應謹守分際」 北一女師區桂芝怒轟不妥就修法…自曝將退休
北一女教師區桂芝日前表態反對對美軍購，引發熱議。教育部更稱教育工作者應本於專業並謹守分際。區今受訪反嗆，自己是下班時間以民眾身分發表看法，沒有違反「教師法」，且言論也都符合「憲法」規範，若教育部覺得有任何不妥可以修法，更自曝自己將要退休盼不繼續讓學校有太多紛擾。
區桂芝日前接受節目訪問，表態反對台灣對美軍購。教育部今表示，社會對教師專業表現與公共言論有較高期待，教育工作者應本於專業並謹守分際；至於是否違反相關規定，將由地方主管機關認定。
區桂芝表示，教育部對於老師言論說法時常語焉不詳，下班時間是她個人時間，謹守分際就是個人分際，何況她是在軍購案通過後，以百姓身分表達不滿，何來不當宣傳，且他所宣揚和平統一也都是謹記「憲法」並無違法，更何況有許多老師公開鼓吹台獨言論，更是違法在先，既然是民主國家，為何對於言論政府卻有截然不同標準。
區桂芝說，教育部應該要思考若覺得「教師法」對於教師言論有任何不妥就應該去修法，且明確去規範什麼可以講什麼不可以講，他很遺憾就因為她與當前政府立場不同，就被出征、攻擊，呼籲政府不要雙標。區也曝，這段時間因很多言論帶給學校許多紛擾，她自己也深感無奈，也對校方感到抱歉，已經提出退休申請，該學年結束後就會退休。
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