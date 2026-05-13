以行動溫暖社會 台南7學子榮獲台新青少年志工菁英獎

第26屆「台新青少年志工菁英獎」台南共有7位獲獎學生，今由市長黃偉哲頒獎表揚，並肯定新世代用熱情點亮社會。南市教育局表示，今年以「BE THE LIGHT 認真的你，閃閃發光」為核心理念，台南學生在全國評選中脫穎而出，展現從在地關懷到國際援助的多元公民行動力。

教育局表示，獲獎名單中，來自台南女中的許惟淳榮獲全國僅8名的「全國菁英獎」，其發揮英語與音樂長才，不僅籌辦慈善音樂會為烏克蘭難民募得逾6萬元，更帶領同儕投入多項志工服務，展現強大的領導力與國際視野。

此外，榮獲「傑出志工獎」的南科實中陳嬿竹，則將舞蹈與雙語專長融入服務，跨足機器人與STEM教育推廣，服務範疇橫跨實體與雲端；同樣獲頒傑出獎的家齊高中黃家琪，結合數位科技經營YouTube頻道，化身英文繪本說書人，深耕偏鄉教育。

教育局提到，今年榮獲「奉獻獎」的4位學生則是來自台南高商彭騰永克服身心限制，在消防史料館提供中英文導覽，並走入社區關懷長者；台南大學附中楊閔媗則將海洋保育與反霸凌議題帶進偏鄉營隊；新營高中李佳璇發揮創意推廣閱讀並募集國際物資；家齊高中羅彩辰則長期投入兒童社福，為弱勢孩童帶來陪伴。

市長黃偉哲表示，台南是一座有愛的城市，這些學生發自內心服務他人，這份真誠比升學加分更令人動容。台新青少年基金會董事長蔡清祥今也到場見證這股年輕能量，期盼透過表揚，鼓勵更多學子加入服務行列，讓志願服務的精神在社會各角落閃閃發光。