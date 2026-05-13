藝師林貞鐃粧佛人生半世紀 成就府城工藝發展史
出身台南「粧佛」世家的藝師林貞鐃，15歲即投入這項結合信仰與工藝極致的事業，專書「刻畫神聖．描摹人間」記錄他長達半世紀的傳習之路，也成就一部府城粧佛工藝發展史。
根據時行文化發布新書資訊，林貞鐃是台南府城百年粧佛家族「人樂軒」第3代傳人，2014年被登錄為粧佛工藝保存者，是台灣「文化資產保存法」公佈實施以來，第1位被登錄為傳統工藝粧佛保存者的福州派藝師。
新書資訊指出，林貞鐃自15歲入門，秉持「粧佛就是以技術的工，完成藝術作品」的信念，將神聖刻入木材，也將人間情感寄託於雕刻之中。
本書由國立台南藝術大學藝術史學系教授潘亮文研究撰稿，文字工作者邱睦容編修，帶領讀者走入林貞鐃的生命故事，追尋百年家族「人樂軒」的傳承脈絡，透過田野訪談、影像紀錄與工序描摹，探索福州派粧佛工藝在台灣的深厚根基。
全書分4章節，「遠渡重洋的眾神」探索台南粧佛工藝源流特色，以及「人樂軒」與林氏家族的傳承；「眾神為伍的人生」記錄林貞鐃的技藝傳習過程；「凝神鑄聖」爬梳林貞鐃所學福州派的風格轉變、粧佛工具材料，以及粧佛的12道工序。
「神擬人間」刻畫林貞鐃獨樹一幟的粧佛風格，以及他如何運用新媒材、賦予佛像人性化姿態，以及經營靈動的場景。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪北一女師區桂芝喊「零軍購」 教育部發聲： 言論應謹守分際
▪文大碩班榜單驚見自家一級主管、正教授 工會點破1原因釀怪象
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
▪老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子
▪碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：抱歉會請AI改進
▪外國人求救他竟回謝謝！胡志強「說出來讓他人痛苦」學英文 當上總統翻譯、外長
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。