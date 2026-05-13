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藝師林貞鐃粧佛人生半世紀 成就府城工藝發展史

中央社／ 台北13日電

出身台南「粧佛」世家的藝師林貞鐃，15歲即投入這項結合信仰與工藝極致的事業，專書「刻畫神聖．描摹人間」記錄他長達半世紀的傳習之路，也成就一部府城粧佛工藝發展史。

根據時行文化發布新書資訊，林貞鐃是台南府城百年粧佛家族「人樂軒」第3代傳人，2014年被登錄為粧佛工藝保存者，是台灣「文化資產保存法」公佈實施以來，第1位被登錄為傳統工藝粧佛保存者的福州派藝師。

新書資訊指出，林貞鐃自15歲入門，秉持「粧佛就是以技術的工，完成藝術作品」的信念，將神聖刻入木材，也將人間情感寄託於雕刻之中。

本書由國立台南藝術大學藝術史學系教授潘亮文研究撰稿，文字工作者邱睦容編修，帶領讀者走入林貞鐃的生命故事，追尋百年家族「人樂軒」的傳承脈絡，透過田野訪談、影像紀錄與工序描摹，探索福州派粧佛工藝在台灣的深厚根基。

全書分4章節，「遠渡重洋的眾神」探索台南粧佛工藝源流特色，以及「人樂軒」與林氏家族的傳承；「眾神為伍的人生」記錄林貞鐃的技藝傳習過程；「凝神鑄聖」爬梳林貞鐃所學福州派的風格轉變、粧佛工具材料，以及粧佛的12道工序。

「神擬人間」刻畫林貞鐃獨樹一幟的粧佛風格，以及他如何運用新媒材、賦予佛像人性化姿態，以及經營靈動的場景。

台南

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