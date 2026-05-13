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金門托育量能持續擴充 縣府鎖定校園增設幼幼班減輕家長壓力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天召開115年度第1次托育制度管理推動小組會議，副縣長李文良指出，縣府近年積極推動各鄉鎮托育資源建置，目前全縣已有4家公辦民營托嬰中心及4家社區公共托育家園，托育服務網絡逐步成形。圖／縣府提供
金門縣政府今天召開115年度第1次托育制度管理推動小組會議，副縣長李文良指出，縣府近年積極推動各鄉鎮托育資源建置，目前全縣已有4家公辦民營托嬰中心及4家社區公共托育家園，托育服務網絡逐步成形。圖／縣府提供

金門縣政府今天召開115年度第1次托育制度管理推動小組會議，由副縣長李文良主持，針對目前托育政策推動成果及未來規劃進行討論；縣府表示，將持續以滾動式檢討方式優化托育環境，並透過公辦民營托嬰中心與準公共化政策，減輕家長育兒負擔，打造更友善的育兒環境。

李文良指出，縣府近年積極推動各鄉鎮托育資源建置，位於金湖鎮的蘭湖公辦民營托嬰中心已於5月4日完成揭牌，可新增30名嬰幼兒托育名額，加上既有設施，目前全縣已有4家公辦民營托嬰中心及4家社區公共托育家園，托育服務網絡逐步成形。

會中也針對托育制度永續經營交換意見，縣府表示，未來除持續增加公辦民營托嬰中心外，也將積極盤點校園空間，尋找適合設置2歲以上幼幼班的場地，希望提升家長送托可近性，讓有需求家庭更容易取得托育服務。

縣府指出，透過準公共化政策，不僅能降低家庭托育費用壓力，也有助於鼓勵家長安心將幼兒送托，兼顧工作與家庭生活，同時帶動托育相關就業市場發展，穩定整體托育制度運作。

李文良表示，家長要找到理念契合、溝通順暢的托育人員並不容易，如何讓家長安心送托，是縣府持續努力的重要方向；未來將持續以嬰幼兒福祉為核心，整合軟硬體資源、精進托育制度，降低家庭照顧壓力，營造更友善的生育與養育環境。

金門縣政府今天召開115年度第1次托育制度管理推動小組會議，由副縣長李文良主持，針對目前托育政策推動成果及未來規劃進行討論。圖／縣府提供
金門縣政府今天召開115年度第1次托育制度管理推動小組會議，由副縣長李文良主持，針對目前托育政策推動成果及未來規劃進行討論。圖／縣府提供

金門 托嬰 托育

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